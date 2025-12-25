Sport anuncia ex-centroavante Roger Silva como técnico com a missão de recolocar clube na elite

Rebaixado por antecedência no Brasileirão, o Sport disputou as últimas rodadas sob comando interino do auxiliar César Lucena na vaga de Daniel Paulista. Nesta quinta-feira de Natal, o clube oficializou seu noto técnico para 2026. Trata-se do ex-centroavante Roger Silva, que terá a missão de recolocar os pernambucanos na elite nacional.

"O Sport Club do Recife anuncia oficialmente a contratação do técnico Roger Silva, profissional de 40 anos, que assinou vínculo até o final de 2026. O novo treinador do Leão já estará presente na apresentação do elenco, marcada para a próxima segunda-feira (29), no CT José de Andrade Médicis", informou o clube.

Além de defender cores de clube grandes no País, casos de São Paulo, Palmeiras, Corinthians, Fluminense e Internacional, Roger e destacou com a camisa da Ponte Preta e também do Sport, no qual conquistou uma Copa do Brasil e um Campeonato Pernambucano.

Depois de garantir acessos nesta curta carreira de treinador com Athletic-MG (2024) e Londrina (2025), ele chega confiante para seu trabalho à beira do campo mais importante. "Muito feliz com este desafio. Voltar ao Sport é uma realização profissional, um sonho que virou realidade. É o clube onde ganhei o meu principal título na carreira de atleta e que a minha família tem forte ligação. Todos os meus filhos são apaixonados e torcedores do Leão. Sei que o momento é de reconstrução e a motivação para trabalhar e conquistar os nossos objetivos é gigante", disse.

"Estou bastante ansioso para reencontrar o torcedor rubro-negro. Costumo falar para todos que a Ilha é a minha casa. Será lá, que juntos, com a força, o trabalho e toda a mística presente, levaremos o Sport para o lugar que ele merece", concluiu. Na comissão técnica do novo comandante chegarão os auxiliares Renato Gheller e Eduardo Abdo.