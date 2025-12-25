Garro terá tratamento especial no Corinthians para ser o 'grande reforço' do clube em 2026

Não estranhe se Rodrigo Garro estiver fora dos planos de Dorival Júnior nos primeiros jogos do Corinthians na próxima temporada - time estreia no Paulistão dia 11 de janeiro diante da Ponte Preta. Depois de um 2025 com poucos jogos em campo por causa de problema no joelho direito (tendinopatia patelar) e carência de ritmo, o meia argentino terá atenção especial na pré-temporada para ser o 'grande reforço' do clube em concorrido 2026.

Garro adiantou após a conquista da Copa do Brasil que não sente mais o problema no joelho que o afastou de muitas partidas no começo da temporada passada. Mas o ritmo de jogo não era o esperado, tanto que foi reserva contra o Cruzeiro em Belo Horizonte e também no Maracanã, na partida decisiva.

Para iniciar 2026 'voando', o clube vai fazer uma programação diferenciada para deixar o camisa 8 em totais condições físicas. Garro é considerado o cérebro corintiano e todos confiam que ele pode desequilibrar estando 100% fisicamente. Não à toa o clube recusou proposta do Racing pelo meia.

Considerado um dos 'intocáveis' do elenco, Garro terá uma processo de preparação semelhante ao vivido por Renato Augusto em 2014, quando voltou voando e foi o líder do Corinthians na conquista do Brasileirão do ano seguinte, livre das constantes lesões que o incomodavam - na ocasião, o fisioterapeuta Bruno Mazziotti cuidou especialmente do jogador.

O argentino admitiu que não viveu um 2025 como esperava por causa dos problemas clínicos, físicos e pessoais - acidente com vítima fatal nas férias -, mesmo assim foi campeão do Paulista e da Copa do Brasil. Empolgado por jogar a Libertadores, ele não esconde sua ansiedade.

"Sei que não foi meu melhor ano tecnicamente, mas dentro de mim, sei que meu ano terminou muito bom e venci. Passei por momentos muito difíceis que só eu, Deus e minha família sabem. Mas, no final, deu tudo certo e ano que vem vou jogar a Libertadores. Representar essa camisa nesta competição será especial", disse Garro após a conquista da Copa do Brasil, descartando uma transferência.

Com a possível saída de Maycon e a ideia de Dorival Júnior de usar esquemas mais ofensivos sobretudo na Neo Química Arena, ter Garro 'inteiro' virou obsessão dos profissionais corintianos.