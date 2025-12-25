Galvão Bueno é internado em hospital em Londrina após passar mal na véspera de Natal

O narrador Galvão Bueno, de 75 anos, está internado na Santa Casa de Londrina. O jornalista passou mal na quarta-feira, 24, véspera de Natal. Ele tem residência na cidade paranaense.

Galvão Bueno foi realizar exames no hospital. A junta médica que tem cuidado do narrador decidiu por deixá-lo em observação. O quadro não é grave. Galvão está bem e fora da UTI.

Em novembro, Galvão Bueno ficou uma semana internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, para tratar uma pneumonia viral. O narrador tem sido observado desde a internação do mês passado, uma vez que o quadro pode ter recorrência.

Depois de receber alta em novembro, o jornalista chegou a publicar um vídeo nas redes sociais, agradecendo pelo carinho e apoio dos fãs.

Recentemente, Galvão Bueno fechou acordo com o SBT para narrar a Copa do Mundo de 2026, que será disputada nos Estados Unidos, no México e no Canadá.

No último domingo, Galvão narrou, pelo Amazon Prime, a grande decisão da Copa do Brasil entre Vasco e Corinthians, no Maracanã. O clube de Parque São Jorge venceu por 2 a 1 e ficou o título do torneio mata-mata.

Veja a nota divulgada pela assessoria de Galvão Bueno:

Como informado pela família no início de novembro, Galvão Bueno tratou com sucesso um quadro de pneumonia. Nesta última noite, Galvão apresentou pequenos sintomas que remeteram ao mesmo quadro. Por isso, preventivamente a junta médica que vem cuidando dele desde a última internação decidiu realizar exames preliminares no hospital e confirmou um estágio inicial de pneumonia. Galvão está bem, não apresenta nenhum sintoma grave e seguirá no hospital estritamente para novos exames e melhores cuidados. Tão logo haja novas informações, comunicaremos. Galvão Bueno e sua família agradecem pelo carinho e preocupação de amigos, fãs e jornalistas.