Thompson e Durant ofuscam LeBron e Dondic e Houston impõe 3ª derrota seguida aos Lakers

O 52º jogo dos Lakers no Natal tinha tudo para ser especial na noite do domingo. Jogo na lotada Crypto.com Arena, em Los Angeles, LeBron James confirmado e a volta de Luka Doncic. Mas a frustração veio desde os primeiros lances, com o Houston Rockets empolgado e certeiro. O jovem Amen Thompson, de 22 anos, e o experiente Kevin Durant combinaram para 51 pontos e os visitantes fizeram 119 a 96, impondo a terceira derrota seguido aos oponentes na temporada da NBA.

Esperava-se muito de LeBron James e Durant, dois dos maiores anotadores da NBA atualmente. Mas a marcação forte em ambos fez com que outros nomes aparecessem. Thompson foi o cestinha da noite, com 26 pontos, ainda pegou sete rebotes e deu cinco assistências, em uma de suas melhores apresentações.

Mesmo não aparecendo tanto, Durant acertou quatro de suas bolas de três pontos e contribuiu com 25 pontos, além de oito assistências. Em jogo de espírito coletivo, os Rockets tiveram outros três atletas anotando mais de 20 pontos: Jabari Smith Jr. (25), Alperen Sengun (24) e Tari Eason (23).

A decepção fiou pelo lado dos Lakers, já que LeBron não estava em uma noite inspirada, assim como o recuperado Doncic. Eles fizeram 18 e 25 pontos respectivamente, mas abusaram dos erros. Acertaram somente quatro de 11 arremessos do perímetro e cometeram nove dos 16 turnovers (jogadas perdidas) dos Lakers.

Apesar da terceira derrota seguida na NBA, os Lakers ainda estão na quarta colocação da Conferência Oeste, com 19 vitórias e 10 derrotas e buscarão a reabilitação diante do lanterna Sacramento Kings, domingo, mais uma vez na Crypto.com Arena.

Por outro lado, o sexto colocado Rockets encostou, com 18 vitórias e 10 derrotas e a gora joga sob seu domínio diante do Cleveland Cavaliers, que sofreu uma dura virada do New York Knicks, por 126 a 124, após dominar quase todo o confronto no Madison Square Garden.

EMOÇÃO EM DENVER, PRORROGAÇÃO E 56 PONTOS DE DOKIC

Se o duelo em Los Angeles não foi equilibrado, a vitória do Denver Nuggets sobre o Minnesota Timberwolves veio recheada de emoções e apenas na prorrogação, por 142 a 138 na Ball Arena, no Colorado.

Em casa, os Nuggets foram para o quarto decisivo com 12 pontos de vantagem e tinham 115 a 112 no fim, mas Antony Edwards, com cesta de três da lateral da quadra restando um segundo, levou o jogo para o tempo extra.

Em prorrogação elétrico com 50 pontos anotados, os Timberwolves chegaram a abria nove de vantagem, com 124 a 15. Mas Dokic estava calibrado e ajudou os Nuggets a virar e ao acertar dois lances livres e colocar 128 a 126 no placar. O astro foi parado com muitas faltas e não desperdiçou nenhuma. Ele fechou o jogo com 56 pontos, 18 apenas no tempo extra.

Confira os resultados da NBA de domingo:

New York Knicks 126 x 124 Cleveland Cavaliers

Oklahoma City Thunder 102 x 117 San Antonio Spurs

Golden State Warriors 126 x 116 Dallas Mavericks

Los Angeles Lakers 96 x 119 Houston Rockets

Denver Nuggets 142 x 138 Minnesota Timberwolves

