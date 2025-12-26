Como Marlon Freitas pode se encaixar no esquema de Abel Ferreira no Palmeiras?

O Palmeiras tem a intenção de contratar o volante Marlon Freitas, do Botafogo, para a temporada de 2026. De acordo com o site Ge, os clubes já iniciaram as conversas pelo meio-campista. O atleta tem contrato com a equipe carioca até o fim do ano que vem. Uma proposta oficial dos paulistas pode ocorrer nos próximos dias.

O clube verde prioriza a contratação de um volante para a próxima temporada. Recentemente, Aníbal Moreno deixou o time e acertou a transferência para o River Plate. Aníbal foi criticado por parte da torcida palmeirense por falhar em momentos decisivos deste ano.

Marlon Freitas tem perfil de liderança e é o atual capitão do Botafogo. Foi um dos símbolos do time carioca em 2024, quando o Botafogo conquistou o Campeonato Brasileiro e a Copa Libertadores da América.

O jogador é um volante que também destaca-se pelo aspecto físico. Marlon Freitas caracteriza-se pela regularidade e precisão nos passes. O atleta ainda tem os lançamentos longos como uma de suas qualidades. Fora isso, dá sustentação para o sistema defensivo, apresentando ótimo senso de cobertura.

Em alguns jogos de 2025, o Palmeiras improvisou Bruno Fuchs e Andreas Pereira na posição de volante. Por isso, a busca por Marlon Freitas é uma das prioridades do clube. Além disso, o Palmeiras quer no mercado um reforço experiente, acostumado e adaptado ao futebol brasileiro.

Caso seja contratado pelo Palmeiras, Marlon Freitas poderia formar um meio-campo no time de Abel Ferreira com Andreas Pereira, Allan e Raphael Veiga, por exemplo. Lucas Evangelista, em recuperação de lesão, é outra opção para o setor. Flaco López e Vitor Roque são os titulares no ataque da equipe alviverde.

Na temporada de 2025, Marlon Freitas contabilizou 58 jogos pelo Botafogo, com um gol marcado e cinco assistências distribuídas para os companheiros.