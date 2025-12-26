Quem foi Isabelle Marciniack, ginasta que morreu aos 18 anos vítima de câncer

A ginasta brasileira Isabelle Marciniack, de apenas 18 anos, morreu na última quarta-feira, 24, vítima de câncer. Ela lutava contra um linfoma de Hodgkin, que atinge o conjunto de células que fazem parte do sistema de defesa do organismo.

Isabelle nasceu em Araucária, região metropolitana de Curitiba. Uma das grandes promessas da modalidade, ela foi campeã brasileira de ginástica rítmica quando tinha somente 14 anos.

No ano de 2021, Isabelle Marciniak conquistou o título do individual geral no Campeonato Brasileiro de Ginástica Rítmica. Na mesma competição, ela ganhou a medalha de ouro na bola e a medalha de prata na fita.

Em 2023, a ginasta foi campeã no trio adulto do Campeonato Paranaense de conjuntos. Ela integrava a equipe de ginástica do "Clube Agir", de Curitiba. Depois da conquista de 2023, a atleta interrompeu a carreira para fazer tratamento contra o câncer.

O sepultamento de Isabelle Marciniak ocorreu às 10h (de Brasília) de quinta-feira, 25, no cemitério Jardim Independência, em Araucária, sua cidade natal.

"Isabelle fez parte da história do Clube Agir, onde construiu conquistas importantes e brilhou em Campeonatos Paranaenses e Brasileiros. Entre seus últimos feitos, destaca-se o título de campeã com o trio adulto do Clube Agir, em 2023, resultado de seu comprometimento e espírito de equipe", afirmou a Federação Paranaense de Ginástica em nota.

"Neste momento de dor, nos solidarizamos com familiares, amigos, colegas de equipe, treinadores e toda a comunidade da ginástica. Que sua história, sua paixão pelo esporte e sua lembrança sigam vivas como inspiração para todos que acreditam na ginástica como ferramenta de formação humana e transformação", completou a entidade.

O Ministério do Esporte também soltou uma nota de pesar após o falecimento da ginasta. "O Ministério do Esporte manifesta profundo pesar pelo falecimento precoce de Isabelle Marciniak, atleta brasileira que deu tanto orgulho ao Brasil", disse a pasta.

"Nascida em Araucária (PR), Isabelle é campeã brasileira da ginástica rítmica e somou títulos regionais e nacionais em sua trajetória. Ela é reconhecida pela sua paixão pelo esporte, sua disciplina e sua força de vontade. Neste momento de dor, expressamos nossa solidariedade aos familiares, amigos e à comunidade esportiva que perde um jovem talento e exemplo de dedicação ao esporte brasileiro", encerrou.