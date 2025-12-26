Galvão Bueno apresenta evolução depois de internação e deve ter alta do hospital neste sábado

O narrador Galvão Bueno, de 75 anos, tem apresentado melhora no quadro de saúde. O jornalista passou mal na última quarta-feira, 24, na véspera de Natal. Ele foi internado na Santa Casa de Londrina e deve receber alta neste sábado.

Galvão estava com a família na cidade paranaense, onde possui residência. O narrador passou por exames no hospital nos últimos dias. O quadro de saúde não é considerado grave e ele não esteve na UTI. A junta médica que tem cuidado do comunicador decidiu por deixá-lo em observação.

Em novembro, Galvão Bueno ficou uma semana internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, para tratar uma pneumonia viral. O narrador tem sido observado desde a internação do mês passado.

Agora, o jornalista está respondendo bem ao tratamento. A previsão é que ele tenha alta hospitalar neste sábado, para seguir com o tratamento em casa, conforme orientação dos médicos.

Em nota divulgada para a imprensa, familiares e a equipe de Galvão Bueno agradeceram pelo apoio e pelas mensagens de carinho enviadas ao jornalista.

Recentemente, Galvão Bueno fechou acordo com o SBT para narrar a Copa do Mundo de 2026, que será disputada nos Estados Unidos, no México e no Canadá.

No último domingo, Galvão narrou, pelo Amazon Prime, a grande decisão da Copa do Brasil entre Vasco e Corinthians, no Maracanã. O clube de Parque São Jorge venceu por 2 a 1 e ficou o título do torneio mata-mata.