Manchester United derrota Newcastle e se aproxima do G-4 do Campeonato Inglês

O Manchester United derrotou o Newcastle, por 1 a 0, nesta sexta-feira, em duelo válido pela 18ª rodada do Campeonato Inglês. Com o resultado, o time se aproximou do G-4, ao somar os mesmos 29 pontos do Chelsea. As equipes só ficam atrás de Arsenal (39), Manchester City (37) e Aston Villa (36). O Newcastle fica com 23 pontos, em 11º lugar.

O jogo foi repleto de alternativas no primeiro tempo. Empurrado pela entusiasmada torcida, o Manchester United foi o primeiro a atacar, mesmo sem o comando do português Bruno Fernandes, mas Sesko ficou todo atrapalhado na hora de finalizar, aos dez minutos.

Bem organizado taticamente, o Newcastle co bom toque de bola tomou o comando da partida. E os visitantes só não abriram a contagem aos 12 minutos, em cabeçada do brasileiro Bruno Guimarães porque o goleiro Lammens fez bela defesa.

Mas o primeiro gol foi do United em lance de talento. Dorgu pegou rebote dentro da área, após lateral, e acertou na 'cara' da bola para fazer 1 a 0, aos 24 minutos.

A disputa ficou ainda mais intensa, com os times se revezando no ataque. Dorgu, aos 33, por pouco não fez o segundo. Ramsdale fez bela defesa, repetindo o bom desempenho apresentado em lance anterior em chute de Matheus Cunha.

Com muitos 'chuveirinhos', o Newcastle veio para o segundo tempo impondo grande pressão sobre o United. Nos dez primeiros minutos, fora 65% de posse de bola.

Mas quem teve a chance de marcar foi o United, após saída de bola errada do Newcastle. Sesko partiu sozinho em direção ao gol, mas acertou o travessão, aos 14 minutos.

Aos 16, o Newcastle aproveitou o buraco criado no meio de campo do United, após a substituição de Casemiro, para quase empatar. Lewis Hall arriscou de longe e acertou o travessão de Lammens. Aos 21, Gordon errou o alvo por pouco.

Os visitantes já mereciam o empate, mas faltava qualidade. Aos 34, o brasileiro Joelinton teve a chance de finalizar dentro da área, mas bateu fraco na bola. As oportunidades foram desperdiçadas por ambos os times. Matheus Cunha, pelo United, e Willock, pelo Newcastle.

Aos 40 minutos, Gordon somou a 13ª finalização do Newcastle, mas acumulou o 11º erro. Miley foi outro que mandou a bola por cima do travessão, aos 45.

O Newcastle tentou o empate até o final, abusou das bolas alçadas na área do Manchester United, mas não teve sucesso.