Mbappé assiste a rival do Brasil apenas empatar e embolar Grupo A da Copa Africana de Nações

Marrocos poderia selar a classificação às oitavas de final da Copa Africana de Nações nesta sexta-feira, mas apenas empatou por 1 a 1 com Mali, jogando em casa, no Prince Moulay Abdellah Stadium.

O resultado mantém o adversário do Brasil na estreia da Copa do Mundo na liderança do Grupo A, com quatro pontos. O próprio Mali é o segundo colocado, com dois pontos, igualmente à Zâmbia, que tem menos gols. Comores é o lanterna com um ponto.

Na última rodada, Zâmbia e Marrocos duelam ao mesmo tempo em que Comores e Mali. Mesmo que os marroquinos fiquem na terceira posição, eles ainda têm chance de classificação como um dos quatro melhores terceiros colocados.

Quem acompanhou a partida foi o craque do Real Madrid e da seleção francesa Kylian Mbappé. De um camarote, o atacante vestia uma camisa de número 2, do lateral Hakimi, com quem jogou no PSG.

O próprio lateral, porém, sequer entrou em campo. Apesar de estar no banco, Hakimi se recupera de uma lesão no tornozelo esquerdo. Ele já não jogava pelo PSG contra o Flamengo, na Copa Intercontinental e ficou fora na partida de estreia do torneio continental.

Assim como Marrocos, Mbappé deve encontrar o Brasil em 2026, mas ainda antes da Copa. A seleção brasileira joga contra França e Croácia no mês de março, já nos Estados Unidos.

Na partida, o companheiro de Mbappé no Real Madrid, Brahim Díaz abriu o placar, no acréscimo do primeiro tempo, de pênalti. Também em cobrança de penalidade, Lassine Sinayoko empatou aos 20 minutos da etapa complementar.

VEJA OS DEMAIS JOGOS DA COPA AFRICANA DE NAÇÕES DESTA SEXTA-FEIRA

Zâmbia 0 x 0 Comores

Angola 1 x 1 Zimbábue

Egito 1 x 0 África do Sul