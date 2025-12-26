Oeste muda de cidade pela 2ª vez e troca cores meses após Leila Pereira assumir antigo estádio

O Oeste inaugura um capítulo que engloba até mesmo a mudança de nome. O agora Osasco Sporting deixa Barueri rumo a cidade da região metropolitana de São Paulo, em movimento que já havia sido iniciado no começo de 2025. Foi quando o ainda Oeste passou a mandar jogos no Estádio José Liberatti, deixando para trás a Arena Barueri. Desde meados do ano, a equipe também não pode mais treinar no CT da Vila Porto.

Quando o município concedeu a Arena Barueri para a Crefisa, o clube continuou sem ter de pagar aluguel, mas apenas despesas operacionais. Entretanto, esse custo passou a ser um problema após o local passar para a gestão da empresa de Leila Pereira, que melhorou a estrutura ao custo de R$ 500 milhões.

O último jogo do Oeste em Barueri foi a vitória por 1 a 0 sobre o Linense, na 12ª rodada do Paulistão A2. Naquela partida, o clube arrecadou R$ 1.150, enquanto os gastos foram R$ 20,1 mil. Um prejuízo de R$ 18,9 mil.

"Mais do que uma mudança de endereço, este é um reencontro do futebol com uma cidade que respira esporte. O Osasco Sporting chega para ocupar essa lacuna, com respeito ao passado e um olhar firme para o futuro", disse o clube em comunicado publicado nesta sexta-feira.

"Nosso propósito é claro: recolocar Osasco no mapa do futebol, aproximar o torcedor do clube e fazer com que o cidadão osasquense se reconheça em campo, nas arquibancadas e fora delas", conclui.

Esta é a segunda mudança de cidade do Oeste (agora Osasco Sporting). O clube nasceu em Itápolis, em janeiro de 1921. A cidade foi sede da equipe até 2017, quando houve a migração para Barueri.

Na época, o Oeste estava na elite do Paulistão e à Série B nacional. Isso demandava melhorias para o Estádio Municipal dos Amaros. A prefeitura, porém, falou que não teria como bancar.

A nova mudança é mais radical. Além da cidade, o clube ganha novo nome e cores. Originalmente rubro-negro, o time agora será azul e branco.

As cores originais têm a ver com a fundação do Oeste, feita por dois irmãos vindos do Rio. Um torcia para o Flamengo, e o outro, Fluminense. Em um jogo, os dois combinaram que o resultado definiria o nome e as cores do novo clube.

Um acordo entre os dois selou o nome Oeste, em homenagem à região de Itápolis no Estado. O flamenguista, porém, não desistiu de manter parte do combinado anterior e tornou o clube rubro-negro.

Além da ida a Barueri, o Oeste quase teve outra grande transformação recentemente. Em 2019, quando a Red Bull buscava um clube brasileiro, um dos alvos foi a equipe. A negativa aproximou a empresa austríaca do Bragantino.

"O clube, em nenhuma hipótese, será vendido.A diretoria foi procurada com uma proposta oficial, mas rechaçou qualquer possibilidade de venda do clube", comunicou o Oeste, na época.

A maior conquista do clube é a Série C do Campeonato Brasileiro de 2012. Desde 2021, o time disputa a Série A2 do Paulistão. Já ao nível nacional, o Oeste está sem divisão desde 2023. A estreia na segunda divisão paulista está marcada para 9 de janeiro, às 20h, contra a Ferroviária. A partida será no Estádio José Liberatti, em Osasco.