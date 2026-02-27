Tá na crista da onda

Cristian Medina é o novo camisa 5 do Botafogo e chega após dois anos de tentativas pela sua contratação por indicação de Thiago Almada, como revelou John Textor. Uma espera que acabou depois de um período de indefinição até o fim do transfer ban.

"Quero agradecer primeiro ao John pela confiança, por me buscar. Muitos anos que o clube tentou me contratar e não foi possível por diferentes situações. Hoje, me apresento muito feliz por fazer parte do clube mais tradicional do Rio. Muito obrigado!", afirmou Medina, que assinou contrato até o fim de 2029.

O argentino admitiu que a punição sofrida pelo Botafogo de não poder registrar jogadores atrasou a negociação. Por outro lado, garante não ter ficado preocupado.

"Eles me ligaram há cerca de dois meses. Sempre analisei a oferta. Olhei com calma como o clube poderia me contratar. Isso me deixou muito mais tranquilo. Eu me reuni com meus agentes, queríamos sempre o melhor, sempre respeitando o clube anterior", afirmou Medina.

O argentino já não pode ser inscrito na fase preliminar da Libertadores nem no Carioca. Portanto, está fora dos jogos da Taça Rio, mas ficará à disposição para a próxima rodada do Brasileirão, dia 11 de março, contra o Athletico-PR.