Neymar castiga

O Vasco não conseguiu dar um respiro em meio à péssima fase que vive neste início de temporada. O Cruz-Maltino foi derrotado pelo Santos por 2 a 1, ontem à noite, na Vila Belmiro. A partida contou com grande noite de Neymar que, embalado pela iminente convocação da seleção brasileira, anotou os dois gols do Peixe e mostrou serviço no ataque. Para o Vasco, o volante Cauã Barros descontou.

Santos e Vasco entregaram um jogo de muita luta no meio-campo e também muitas falhas determinantes. Spinelli não dominou após cruzamento na área e o Peixe puxou contra-ataque: Neymar recebeu livre na ponta e chapou no canto, aos 25 do primeiro tempo.

O Vasco empatou aos 42, após perda de bola de Miguelito. Andrés Gómez partiu em contra-ataque e cruzou para Barros, que - sozinho - finalizou bem: 1 a 1. Mas a noite era de Neymar, que aproveitou a bobeada de Paulo Henrique (cabeceou errado uma bola que era de Saldívia), para encobrir Léo Jardim e marcar um golaço aos 15 do segundo tempo.

A partida ainda ficou marcada pela tensão entre Neymar e Thiago Mendes. O santista chegou a mandar a torcida vascaína se calar e chamou o volante de 'babaca'. "O juiz só apitou para o Neymar, não para nós", disse Thiago Mendes.