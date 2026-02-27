Champions League: Real Madrid encara o City e Chelsea enfrenta o PSG nas oitavas de final

A Uefa definiu nesta sexta-feira, 27, os confrontos das oitavas de final da Champions League, em sorteio realizado na sede da entidade, na Suíça. O destaque fica por conta dos confrontos entre Real Madrid e Manchester City, e Chelsea contra o atual campeão Paris Saint-Germain.

As oitavas da Champions acontecem nos dias 10 a 18 de março. A finalíssima está marcada para 30 de maio, na Puskás Arena, em Budapeste, Hungria.

A Uefa utilizou o sistema de potes pré-definidos com base no sorteio dos playoffs das oitavas. Assim, cada equipe teve a possibilidade de enfrentar apenas dois adversários. O chaveamento até a final também foi conhecido pelas equipes.

O sorteio desta sexta-feira trouxe uma novidade. Os oito melhores times da primeira fase têm a vantagem de decidir os jogos do mata-mata em casa. Porém, se alguma destas equipes acabar eliminada, o time que a derrotou assume essa posição e ganha o direito de decidir em casa.

Primeiro duelo a ser sorteado, o Real Madrid irá enfrentar o Manchester City pela sétima vez, levando em consideração as últimas dez edições, em um mata-mata de Champions League - são quatro classificações dos espanhóis contra duas dos ingleses. As equipes se enfrentaram na primeira fase, quando os time de Pep Guardiola venceu na Espanha por 2 a 1.

Atual campeão, o PSG enfrenta o Chelsea em uma reedição da final do Mundial de Clubes da Fifa. Na ocasião, embora fosse apontado como favorito, o time francês foi surpreendido e acabou derrotado por 3 a 0, em Nova Jersey, nos Estados Unidos. O classificado desse confronto pega nas quartas o vencedor de Galatasaray x Liverpool.

Dono da melhor campanha na fase de liga, o Arsenal mede forças com o Bayer Leverkusen. A equipe inglesa, que também lidera a Premier League, ficou no lado considerado mais acessível da chave. Se avançar, encara o vencedor de Bodo/Glimt x Sporting e, em uma eventual semifinal, pode cruzar com quem sair de Newcastle x Barcelona ou Atlético de Madrid x Tottenham.

VEJA OS CONFRONTOS DAS OITAVAS DE FINAL DA CHAMPIONS LEAGUE:

Real Madrid x Manchester City

Bodo/Glimt x Sporting

Chelsea x PSG

Newcastle x Barcelona

Galatasaray x Liverpool

Atlético de Madrid x Tottenham

Atalanta x Bayern de Munique

Bayer Leverkusen x Arsenal