Messi é jogado ao chão por segurança que queria protegê-lo de abraço de torcedor em Porto Rico

Lionel Messi tem um segurança particular que o acompanha em todos os jogos do Inter Miami nos Estados Unidos. E sempre o protege de 'invasores', chegando antes e sempre em alta velocidade. Mas quem chamou a atenção nesta quinta-feira foi outro profissional, que derrubou o craque argentino após torcedores invadirem o gramado em Porto Rico para abraçar e tirar foto com o camisa 10.

Com a missão de não deixar ninguém se aproximar do craque, defendendo sua integridade física, a segurança local no estádio Juan Rámon Loubriel, em Bayamón, chegou atrasada quando um jovem sem camisa estava abraçado ao argentino - acabara de tirar foto com outro, vestido com a camisa do Barcelona. O profissional abraçou o jovem pelas costas para jogá-lo ao chão e acabou levando Messi junto.

Outros torcedores também invadiram o gramado, de maneira pacata, apenas para registrar a presença do ídolo e também pedir autógrafos. Messi parecia seguro com a situação e, após se levantar da inesperada queda, mostrou-se tranquilo apesar da cara fechada.

O amistoso da pré-temporada era para ter acontecido antes, mas uma lesão muscular de Messi o impediu de participar. E o duelo foi adiado, pois era justamente a presença do craque que os porto-riquenhos queriam ver.

Messi começou o amistoso no banco, mas entrou na segunda etapa e anotou um gol, de pênalti, na vitória do Inter Miami sobre o Independiente del Valle, por 2 a 1. Mas não curtiu muito as entradas duras dos oponentes. Em um lance, chegou a puxar a camisa do capitão rival com raiva do excesso de força na jogada.