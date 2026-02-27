Edwards celebra cura de câncer de torcedor mirim que o presenteou com pulseira do tratamento

A vitória do Minnesota Timberwolves diante do Los Angeles Clippers, no Intuit Dome, por 94 a 88 na noite de quinta-feira, teve dois motivos de celebração para Anthony Edwards. Além de ser o cestinha da partida, com 31 pontos, o astro recebeu a notícia de que o jovem torcedor mirim que o presenteou com um pulseira laranja para arrecadar fundos para tratamento e virou seu amigo se curou da leucemia, para alegria do camisa 5.

Anthony Edwards havia recepcionado o jovem torcedor após um jogo diante do Detroit Pistons, no qual bateu seu recorde de pontos, com 55, no vestiário do Target Center, em Minneapolis, a pouco mais de um ano. Autografou a camisa do garotinho com seu número, trocou umas palavras e ainda posou ao lado de uma faixa de inspiração. "A fazer: vencer o câncer e ser o próximo MJ (Michael Jordan) 23", trazia Luca, ao lado do astro e de seus pais.

"Sabe Luca, vou usar essa pulseira pelo resto de minha carreira, bem aqui no meu pulso esquerdo, só por você. Eu gostei da pulseira", disse o jogador ao menino, então com seis anos. Edwards ainda o levou para conhecer mais atletas do time. E desde então a pulseia, com o dizer "ame como Luca" serve de amuleto da sorte.

Nesta sexta-feira, o Minnesota fez posts para revelar a cura de Luca. "A pulseira laranja tem sido uma constante desde que ele conheceu Luca no ano passado, o jovem fã que agora está oficialmente livre do câncer", publicou o Minnesota, dando a notícia para o seu astro.

Edwards, feliz com a notícia, a compartilhou nos stories do seu Instagram com uma mensagem de comemoração. "Ant parabeniza Luca por vencer o câncer." A franquia deve promover um novo encontro entre a dupla para comemorar o fim do tratamento de mais de dois anos.

LUca

To do: 1 bet câncer

2 be the next jogo MJ #23

Ainda agradeceu pelo presente, que está sempre em seu braço esquerdo durante os jogs da equipe na NBA.