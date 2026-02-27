Daiane Muniz vai apitar Palmeiras x São Paulo pela semifinal do Paulistão

Daiane Muniz, árbitra vítima de um comentário machista do zagueiro Gustavo Marques, do Red Bull Bragantino, vai apitar Palmeiras x São Paulo neste domingo, às 20h30, na Arena Barueri. O Choque-Rei vai definir o segundo finalista do Paulistão.

Daiane apitou quatro jogos neste Paulistão. No último deles, a vitória por 2 a 1 do São Paulo sobre o Bragantino, em Bragança Paulista, o defensor Gustavo Marques , disse que "mulher não pode apitar um jogo desse" e que a Federação não deveria tê-la escalado.

Ele se desculpou pessoalmente com a juíza, ainda no vestiário, e reiterou o pedido em nova entrevista, mas a fala machista deve fazer com que ele seja julgado pelo TJD-SP, com possibilidade de suspensão e o fez ser multado em 50% do salário.

A juíza de 37 anos, que integra o quadro da Fifa, apitou também Corinthians 3 x 0 Capivariano, Santos 0 x 0 Bragantino e Corinthians 3 x 0 Ponte Preta. Além disso, esteve no comando do VAR na vitória do São Paulo por 2 a 1 sobre a Ponte Preta e foi assistente do árbitro de vitória no triunfo por 1 a 0 do Palmeiras sobre o Corinthians no dérbi disputado em Itaquera.

Daiane é bem avaliada dentro da comissão de arbitragem da CBF pela versatilidade, segundo relatos de integrantes do departamento, e briga por uma vaga na Copa do Mundo. Ela tem desenvoltura dentro de campo e também boa experiência como árbitra de vídeo.