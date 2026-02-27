Tenista argentino admite manipulação de resultados e é suspenso por seis anos

Leonardo Aboian foi suspenso, nesta sexta-feira, pela Agência Internacional de Integridade do Tênis (ITIA, em inglês) por acusação de manipulação de resultados. O argentino de 27 anos ficará fora das quadras por seis anos e nove meses.

Abodian admitiu que cometeu 30 violações do Programa Anticorrupção do Tênis da entidade, incluindo facilitação de apostas, combinação de resultados de eventos, recebimento de pagamento para não atuar com seu melhor desempenho e falha em reportar abordagens corruptas. Ao todo, foram oito partidas manipuladas no circuito ITF e da ATP entre os anos de 2018 e 2025.

Além da proibição de jogar, treinar ou comparecer a qualquer evento de tênis, o argentino foi multado em US$ 40 mil (cerca de R$ 205,9 mil na cotação atual).

Ex-número 229 do mundo, Leonardo Aboian ocupava a 648ª colocação do ranking de duplas da ATP. No ano passado, ele alcançou a semifinal do Challenger de Piracicaba e venceu o M15 de Santiago, no Chile.