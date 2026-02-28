Shai volta com 36 pontos, Thunder vence Nuggets em jogo quente e mantém liderança do Oeste

No duelo mais aguardado desta sexta-feira na NBA, o Oklahoma City Thunder superou o Denver Nuggets por 127 a 121, em casa, com atuação decisiva de Shai Gilgeous-Alexander no retorno após alguns jogos fora. O armador anotou 36 pontos e comandou a vitória que mantém o time na ponta da Conferência Oeste.

O confronto também teve clima de playoff. Nikola Jokic registrou mais um triple-double, enquanto Jamal Murray somou 39 pontos, mas o Nuggets não conseguiu sustentar o ritmo no fim. O momento mais tenso veio após uma falta dura de Lu Dort sobre Jokic ainda na quadra de defesa. O lance gerou encarada, empurrões envolvendo jogadores das duas equipes e terminou com a expulsão do ala do Thunder após revisão.

Mesmo sem Jalen Williams nas últimas partidas, Oklahoma segue consistente. A vitória foi a sexta nos últimos oito jogos, campanha que consolida a equipe com 46 triunfos em 61 partidas, líder isolada do Oeste. O próximo compromisso será no domingo, diante do Dallas Mavericks.

O Denver, por sua vez, vive fase de irregularidade. São quatro vitórias nos últimos oito jogos. Com 37 vitórias em 60 partidas, aparece na quarta colocação do Oeste e enfrentam o Minnesota Timberwolves também no domingo.

Em Detroit, o Pistons precisou da prorrogação para bater o Cleveland Cavaliers por 122 a 119. Jalen Duren foi o nome da partida, com 33 pontos e 16 rebotes. O resultado manteve os Cavs na liderança do Leste, agora com 44 vitórias, enquanto o rival segue na quarta posição, com 37 triunfos.

Já o Boston Celtics atropelou o Brooklyn Nets por 148 a 111. Jaylen Brown e Nikola Vucevic anotaram 28 pontos cada, e Payton Pritchard contribuiu com 22. O Celtics soma 39 vitórias e ocupa a vice-liderança do Leste.

O New York Knicks também venceu bem, 127 a 98 sobre o Milwaukee Bucks, chegando a 38 triunfos e mantendo a terceira posição na conferência. Memphis Grizzlies completou a rodada com vitória por 124 a 105 sobre o Dallas Mavericks.

Confira os resultados dos jogos desta sexta-feira:

Los Angeles Clippers 88 x 94 Minnesota Timberwolves

Detroit Pistons 122 x 119 Cleveland Cavaliers

Boston Celtis 148 x 111 Brooklyn Nets

Milwaukee Bucks 98 x 127 New York Knicks

Dallas Mavericks 105 x 124 Memphis Grizzlies

Oklahoma City Thunder 127 x 121 Denver Nuggets

Acompanhe os jogos deste sábado:

Charlotte Hornets x Portland Trail Blazers

Miami Heat x Houston Rockets

Washington Wizards x Toronto Raptors

Golden State Warriors x Los Angeles Lakers

Utah Jazz x New Orleans Pelicans