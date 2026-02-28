Renato Gaúcho defende convocação de Neymar e diz que levaria camisa 10 'cegamente' à Copa

Às vésperas da definição da lista para a Copa do Mundo, Renato Gaúcho entrou no debate sobre Neymar e foi direto: convocaria o camisa 10 do Santos independentemente de estar no auge físico. Em entrevista à Romário TV, o ex-treinador do Fluminense afirmou que as chances do Brasil aumentam com o atacante no grupo.

"Melhora (as chances de título com Neymar). O Brasil tem condições, sim, de ser campeão", afirmou Renato. Questionado se isso valeria com ou sem o craque, respondeu sem hesitar: 'Com o Neymar'.

O treinador discordou do discurso de que o jogador só deve ir ao Mundial se estiver 100% fisicamente. Para ele, o talento do camisa 10 compensa qualquer limitação pontual.

"você tem um craque acima da média, ele pode não estar 100% como os demais. Se não estiver lesionado, eu levaria. Coloca ele nos últimos 20 ou 30 minutos. O adversário já estará cansado, e a qualidade dele faz a diferença", argumentou.

Renato reforçou que, em jogos equilibrados de Copa do Mundo, a capacidade de decisão pesa mais do que a condição física plena. "Eu levaria o Neymar cegamente", completou.

Neymar brilhou na vitória do Santos por 2 a 1 sobre o Vasco, pela Série A. O camisa 10 marcou dois gols e teve atuação destacada, repercutida na imprensa europeia. O jornal espanhol Marca afirmou que o atacante "recuperou sua magia", enquanto o Mundo Deportivo destacou a comemoração em apoio a Vini Jr. Já o francês L'Equipe ressaltou o gesto como demonstração de solidariedade ao atacante do Real Madrid.