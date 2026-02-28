Lamine Yamal faz primeiro hat-trick da carreira e Barcelona goleia Villarreal

O Barcelona venceu o Villarreal por 4 a 1 neste sábado, no Camp Nou, e ganhou fôlego na briga pelo título de La Liga. Com três gols de Lamine Yamal, a equipe catalã chegou aos 64 pontos e abriu quatro de vantagem sobre o Real Madrid, que ainda entra em campo na rodada. O Villarreal, derrotado, permanece com 61.





A atuação marcou um capítulo especial na trajetória de Yamal. Aos 18 anos, o atacante anotou o primeiro hat-trick da carreira e se tornou o jogador mais jovem da história do Barcelona a marcar três gols em uma mesma partida, superando marcas registradas por Messi e Giovani dos Santos, que tinham 19 anos quando alcançaram o feito.





O camisa 10 também atingiu a marca de 100 participações diretas em gols como profissional: são 48 gols e 52 assistências.





O jogo começou em ritmo intenso, com chances para os dois lados. O Villarreal tentou pressionar a saída de bola e encontrou espaços, mas parou na falta de precisão nas finalizações. O Barcelona, por sua vez, apostava na velocidade pelos lados e na movimentação de Yamal para desequilibrar.





Aos 27 minutos, o primeiro golpe. Gueye perdeu a bola no meio-campo, Fermín recuperou e acionou Yamal em profundidade. O jovem avançou com liberdade e finalizou rasteiro, no canto, sem chances para Luiz Júnior. O gol deu mais confiança ao Barcelona, que passou a controlar as ações.





Nove minutos depois, a dupla voltou a funcionar. Fermín encontrou Yamal aberto pela direita. O atacante partiu para cima da marcação, cortou para dentro e acertou um chute forte no alto do gol, ampliando a vantagem ainda na etapa inicial.





O Villarreal voltou do intervalo disposto a reagir e conseguiu diminuir cedo. Aos três minutos do segundo tempo, após escanteio cobrado pela esquerda, a bola atravessou a área e sobrou para Mouriño, que girou e finalizou com potência para fazer 2 a 1.





O cenário poderia indicar pressão visitante, mas o Barcelona retomou o controle com posse de bola e paciência. Aos 23 minutos, Pedri fez lançamento preciso do meio-campo para Yamal. Livre pela direita, ele invadiu a área e tocou na saída do goleiro para completar o hat-trick e praticamente definir a partida.





Nos acréscimos, ainda houve tempo para mais um. Pedri novamente participou da jogada ao colocar Koundé em profundidade. O lateral cruzou para Lewandowski empurrar para o gol. O lance foi anulado inicialmente por impedimento, mas o VAR confirmou a posição legal e validou o quarto gol.





Mais cedo, Rayo Vallecano ficou no empate por 1 a 1 com o Athletic Bilbao e chegou aos 27 pontos, contra 35 do seu adversário.