Em crise e sob cobrança da torcida, Flamengo terá desfalques de peso na semifinal do Carioca

O Flamengo vive dias de crise há pouco tempo imaginados. Depois de 2025 perfeito, com muitos títulos, o time não engrena na atual temporada, perdeu duas finais seguidas, encara a ira da revoltada torcida e ainda acumula desfalques para a semifinal do Carioca.

Xingado pelo torcedor rubro-negro pela primeira vez após perder a final da Recopa diante do Lanús, no Maracanã, o técnico Filipe Luís perdeu quatro peças importantes para encarar o Madureira nesta segunda-feira e terá de fazer modificações em todos os setores de linha.

O zagueiro Léo Pereira, os volantes Erick Pulgar e Jorginho e o atacante Bruno Henrique foram vetados pelo Departamento Médico do Flamengo e estão fora do jogo de volta com o Madureira, nesta segunda-feira - o time rubro-negro defenderá vantagem gigante de 3 a 0 da ida.

"Após atuar por mais de 120 minutos na quinta-feira, contra o Lanús, o zagueiro Léo Pereira apresentou índices elevados de desgaste físico. Por decisão do Departamento Médico, não será relacionado para enfrentar o Madureira na segunda-feira. No dia da partida, o jogador treinará no CT George Helal", informou o Flamengo, também explicando os outros desfalque.

Com dores musculares, Pulgar realizou exame de imagem, que não apontou lesão. No entanto, não enfrentará o Madureira para evitar um agravamento. Em função do desgaste elevado na partida em que retornou de lesão, Jorginho está vetá-lo por prevenção, enquanto Bruno Henrique está com pubalgia. O Flamengo já não tinha Saúl, em recuperação de cirurgia.