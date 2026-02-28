Inter de Milão bate Genoa e mantém liderança tranquila no Italiano após queda na Champions

De volta ao Italiano após a eliminação nos playoffs das oitavas de final da Champions League diante da zebra Bodo/Glimt, da Noruega, a Internazionale encontrou alguma dificuldade para furar o bloqueio do Genoa, mas venceu por 2 a 0 neste sábado em San Siro. O sétimo triunfo seguido no campeonato garante a liderança disparada do time de Milão, que tem 67 pontos. O Milan, que ocupa a segunda colocação, tem 13 pontos a menos e enfrenta a Cremonese neste domingo. O Genoa está em 14º, com 34 pontos.

Diante de sua torcida, a Inter dominou totalmente o primeiro tempo. O goleiro Bijlow, do Genoa, fez duas defesas importantes em finalizações de Bonny e viu uma bola explodir no travessão antes de Dimarco acertar um belo chute após lançamento de Mkhitaryan e fazer 1 a 0 aos 31 minutos do primeiro tempo. Foi apenas o sexto gol de Dimarco no Italiano, mas ele é disparado quem mais deu assistências: 14.

O Genoa pouco ficava com a bola e conseguiu finalizar corretamente somente uma vez, para fácil intervenção do goleiro Sommer, no primeiro tempo.

O time da casa não demonstrou o mesmo ímpeto na segunda etapa. O Genoa trocava passes de maneira não conseguia no início do jogo e criava chances no ataque, enquanto a Inter demonstrava preguiça e não ameaçava o gol adversário. O líder de Italiano chegou ao segundo gol em um pênalti marcado após participações brasileiras.

Luís Henrique, ex-Botafogo, finalizou aos 24, e após desvio na zaga Bijlow defendeu. No rebote, o meia Amorim, formado no Fortaleza e que entrou no Genoa após intervalo, tocou o braço na bola dentro da área. Calhanoglu, que também veio do banco, cobrou deslocando o goleiro, fez 2 a 0 para garantir a 22ª vitória do Inter no Italiano. A Inter disputa o clássico de Milão no próximo sábado, com mando do Milan. O Genoa recebe a Roma no mesmo dia.

Sem muita concorrência no topo da classificação, a disputa está mais acirrada por vaga na Champions League. O Napoli venceu o lanterna Verona por 2 a 1, com gol de Lukaku aos 51 minutos do segundo tempo. Hojlund abriu o placar para o Napoli aos 2 minutos do primeiro tempo, e o Verona empatou nos acréscimos da primeira etapa com Akpa Akpro. O Napoli é o terceiro colocado, com 53 pontos.