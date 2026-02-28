Lando Norris afirma que título da F-1 lhe deu confiança: 'Sei que posso fazer de novo'

Atual campeã da F-1, o britânico Lando Norris afirmou que a falta de autoconfiança provocou problemas de saúde mental no início de sua carreira na categoria. A conquista do título em 2025 foi um momento decisivo para o piloto de 26 anos. "Ganhei confiança desde o ano passado. Só o fato de saber que consigo significa que sei que posso fazer de novo", afirmou o piloto da McLaren ao jornal The Guardian.

Mesmo no início do ano passado, quando tinha o vice-campeonato mundial como seu melhor resultado, Norris ainda duvidava de sua capacidade e não se considerava tão bom quanto seus rivais pelo título, citando os veteranos Lewis Hamilton e Fernando Alonso e seus contemporâneos Max Verstappen e George Russell.

"Sempre tive esses pensamentos, olhando para cima e pensando: 'Como vou competir contra esses caras?'", afirmou. "Quando cheguei à Fórmula 1, vi Max, Lewis, Fernando e Seb (Vettel). E pensei: 'Caramba, será que estou mesmo no mesmo nível que eles?' No ano passado, quando tive a oportunidade de ter um carro rápido o suficiente, provei isso a mim mesmo."

Norris conquistou o título em uma disputa acirrada, com altos e baixos, contra Oscar Piastri, seu companheiro de equipe, que liderou os dois primeiros terços da temporada, e Verstappen, que cresceu com a Red Bull no final da temporada. A definição aconteceu em uma luta tripla na etapa final em Abu Dabi. Norris terminou com 2 pontos a mais do que Verstappen.

Em agosto, a McLaren de Norris apresentou problemas a sete voltas do fim do GP da Holanda. Com a vitória de Piastri, o britânico estava com uma desvantagem de 34 pontos, faltando nove corridas para o fim. "Lidar com isso foi um ponto positivo. Existem atributos que me definem, e um deles é simplesmente nunca estar satisfeito até ter certeza de que fiz tudo certo. É quem eu sou", afirmou ele, que inicia a defesa de seu título a partir do dia 5 de março, com o primeiro treino do GP da Austrália, a primeira de 24 etapas da Fórmula 1.