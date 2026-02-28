Kaio Jorge marca nos acréscimos, Cruzeiro vence o Pouso Alegre de novo e vai à final do Mineiro

Com um gol de Kaio Jorge, aos 51 minutos do segundo tempo, o Cruzeiro confirmou sua vaga na final do Campeonato Mineiro ao vencer por 1 a 0 Pouso Alegre, neste sábado, no Mineirão, pelo jogo de volta das semifinais. No primeiro duelo, no interior, a equipe já tinha vencido por 2 a 1, fechando as semifinais com duas vitórias. O destaque deste jogo foi o goleiro Thiago Braga, de 41 anos, que fez grandes defesas e quase segurou o empate.
O gol saiu no penúltimo minuto de jogo, quando a torcida já vaiava o time e, principalmente, o técnico Tite. Matheus Pereira, na frente da área, ajeitou a bola para o chute de primeira de Kaio Jorge que, finalmente, superou Thiago Braga. Este foi o sexto gol de atacante, artilheiro do estadual.
Campeão mineiro em 38 temporadas, o Cruzeiro não leva o título desde 2019 e vai à decisão - em jogo único - contra o vencedor do confronto entre Atlético-MG e América-MG, que entram em campo neste domingo. No primeiro jogo houve empate por 1 a 1.
Esta foi a quinta vitória seguida do Cruzeiro no Mineiro. Mesmo finalista, OA equipe continua pressionada pela má qualidade do futebol apresentado neste início de temporada. Um tropeço em casa poderia, inclusive, precipitar a saída do técnico Tite, que tem sido muito criticado pela imprensa e vaiado pela torcida.
Mesmo com a vantagem do empate, o Cruzeiro foi dominante no primeiro tempo. Com as linhas avançadas, empurrou o Pouso Alegre para seu campo defensivo, com pressão o tempo todo. Diante deste cenário, destaque para o goleiro Thiago Braga, que acabou sendo muito acionado.
A principal defesa do goleiro aconteceu aos 22 minutos, num chute de Matheus Pereira, já dentro da área. A bola desviou, mesmo assim, o experiente goleiro espalmou. Depois ele fez ainda, pelo menos, mais quatro boas defesas.
O Cruzeiro perdeu um dos seus principais jogadores machucado. Aos 25 minutos, o meia Gerson se chocou com Gabriel Tota e deixou o campo com dores no joelho. Em seu lugar entrou Arroyo.
No segundo tempo, outra baixa: o goleiro Cássio. Após um choque na área, ele caiu de mal jeito e também machucou o joelho. Em seu lugar entrou Matheus Cunha, ex-Flamengo, fazendo sua estreia.
Thiago Braga fez outra grande defesa, aos 20 minutos, quando Fabrício Bruno cabeceou no canto, após escanteio cobrado por Matheus Pereira. Nesta altura, o Pouso alegre já não conseguia mais sair da defesa, nem conseguia armar contra-ataques.
Nos minutos finais, mesmo com a vaga praticamente assegurada na decisão, um grupo de torcedores puxou o coro de "fora Tite". Nos acréscimos, o Cruzeiro quase marcou aos 48 minutos, quando o zagueiro Xandão tentou cortar um cruzamento de Kaiki Bruno e quase marcou contra. Thiago Braga deu um salto para trás e com um tapa colocou a bola por cima do travessão. Deixou o campo como herói do Pouso Alegre, satisfeito pelo título simbólico de campeão do interior, mas que acabou castigado no finalzinho, com o gol de Kaio Jorge.
FICHA TÉCNICA
CRUZEIRO 1 x 0 POUSO ALEGRE
CRUZEIRO - Cássio (Matheus Cunha); William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki Bruno; Lucas Romero, Lucas Silva (Matheus Henrique), e Christian (Bruno Rodrigues) e Gerson (Arroyo - Wanderson); Kaio Jorge. Técnico: Tite
POUSO ALEGRE - Thiago Braga; Victão, Vanderley e Xandão; Matheus Nunes, Alexandre (Ryan), Romarinho, Pedro Arthur (Biel) e Gabriel Tota (André Anderson); Thiago Rubim (Marcelo Cauã) e De Paula (Nathan Palafoz). Técnico: Danilo.
GOL - Kaio Jorge, aos 51 minutos do segundo tempo.
CARTÕES AMARELOS - Arroyo (Cruzeiro); André Anderson e Matheus Nunes (Pouso Alegre).
ÁRBITRO - Daniel da Cunha Oliveira Filho.
RENDA - R$ 1.047.560,00.
PÚBLICO - 31.604 torcedores.
LOCAL - Mineirão, em Belo Horizonte (MG).