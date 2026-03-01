Palmeiras tenta sétima final seguida do Paulistão, e São Paulo busca derrubar tabus

Palmeiras e São Paulo se reencontram neste domingo um ano depois da controversa semifinal do Paulistão de 2025. De novo, ambos decidem uma vaga à final do Estadual. Desta vez, duelam na Arena Barueri, às 20h30. O mando de campo é do time alviverde devido à campanha superior à do rival tricolor na primeira fase. Como nos últimos anos, a semifinal será disputada em jogo único, ao contrário da decisão, com finais marcadas para os dias 4 e 8 de março.

Dono da segunda melhor campanha do Estadual na fase de grupos, o Palmeiras superou com muita tranquilidade o Capivariano por 4 a 0 na fase anterior para avançar às semifinais pela 13ª vez consecutiva. Busca disputar a sétima final seguida do campeonato do qual é o atual vice-campeão - no ano passado, perdeu a decisão para o Corinthians.

"É uma semifinal, um clássico, e são jogos bonitos e que todo jogador quer jogar. Todo mundo tem de estar preparado e, jogue quem jogar, vamos dar o nosso melhor para chegarmos a mais uma final", afirmou o lateral-direito Giay.

Acossado por uma grave crise política, com uma série de denúncias que resultaram no impeachment seguido de renúncia de Júlio Casares, o São Paulo se reconstruiu na competição, derrotou o Red Bull Bragantino por 2 a 1 nas quartas e vive dias tranquilos e felizes como há muito tempo não vivia, com resultados até inesperados - o time tricolor é o vice-líder do Brasileirão, atrás apenas justamente do líder Palmeiras. "É um prazer ver o São Paulo jogar, mas sem euforia. Saber que podemos fazer bem e que o caminho é esse", disse o técnico Hernán Crespo.

O Palmeiras defende invencibilidade de 10 partidas diante do São Paulo. Foram seis vitórias e quatro empates desde a última derrota, em julho de 2023, igualando a melhor marca já registrada pelo clube em toda a história do confronto, ao lado da obtida entre julho de 1975 e março de 1977. O décimo jogo invicto no Choque-Rei foi o último, em janeiro, com triunfo por 3 a 1 em Barueri.

Um ano atrás, os rivais também disputaram Choque-Rei pelas semifinais do Paulistão. O Palmeiras se classificou à final graças a um controverso pênalti cometido por Arboleda em Vitor Roque e que suscitou intensas críticas dos são-paulinos ao árbitro Flávio Rodrigues de Souza.

Com 95% do novo gramado sintético instalado no Allianz Parque, a equipe treinada por Abel Ferreira faz o que pode ser seu último jogo na Arena Barueri. Embora grande parte da torcida não goste do estádio por uma série de motivos, a arena administrada por uma das empresas da presidente Leila Pereira tem sido importante para o Palmeiras. Lá, o time nunca perdeu um Choque-Rei (duas vitórias e um empate) e ostenta nove partidas de invencibilidade.

Não há novos desfalques para o Palmeiras, que aguarda a plena recuperação de Paulinho. O São Paulo tem como principal baixa o zagueiro Alan Franco, expulso nas quartas de final.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS X SÃO PAULO

PALMEIRAS - Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Marlon Freitas, Andreas Pereira e Maurício; Allan, Vitor Roque e Flaco López. Técnico: Abel Ferreira.

SÃO PAULO - Rafael; Lucas Ramon, Arboleda, Sabino e Enzo Díaz; Bobadilla, Danielzinho e Marcos Antônio; Lucas, Luciano e Calleri. Técnico: Hernán Crespo.

ÁRBITRA - Daiane Muniz.

HORÁRIO - 20h30.

LOCAL - Arena Barueri (SP).