Fluminense defende vantagem sobre o Vasco para ir à final do Carioca

O Maracanã será o palco do decisivo jogo de volta entre Fluminense e Vasco, neste domingo, às 18 horas, pela semifinal do Campeonato Carioca. O tricolor entra no clássico com vantagem após vencer a partida de ida por 1 a 0 no Estádio Nilton Santos, no Rio. Este resultado custou o cargo do técnico Fernando Diniz, substituído de forma interina por Bruno Lazaroni.

Os rivais entraram em campo pelo Brasileirão: o Fluminense foi derrotado pelo Palmeiras por 2 a 1, preservando alguns atletas para o duelo estadual, enquanto o Vasco perdeu pelo mesmo placar para o Santos, na Vila Belmiro.

O empate no Maracanã favorece o Fluminense, que pode se classificar sem depender de gols, enquanto o Vasco precisa marcar dois ou mais para avançar no tempo regulamentar. Caso vença por apenas um gol de diferença, a vaga na final será definida nos pênaltis.

Quem se classificar vai decidir o título da temporada com o vencedor do duelo entre Flamengo e Madureira. Na primeira partida, o rubro-negro venceu por 3 a 0, abrindo ampla vantagem. O jogo de volta vai acontecer segunda-feira no Maracanã.

O Fluminense será comandado pelo auxiliar-técnico Maxi Cuberas, porque o treinador Luís Zubeldía cumpre suspensão após receber o cartão vermelho no primeiro confronto. Ele até invadiu o campo para reclamar com a arbitragem.

"A expulsão me surpreendeu, por isso tive aquela reação. Para mim, sair da área técnica era para amarelo. Fui expulso injustamente, mas tenho que assumir que preciso melhorar meu comportamento. Tenho que assumir a responsabilidade e que cumprir a suspensão. Tratarei de que isso não volte a acontecer, porque tenho que manter o equilíbrio", disse Zubeldía.

Em relação ao time que perdeu para o Palmeiras, a comissão técnica deve promover cinco mudanças. O lateral-direito Samuel Xavier, o zagueiro Jemmes, o volante Hércules e os atacantes Canobbio e John Kennedy devem entrar nas vagas de Guga, Ignácio, Facundo Bernal, Savarino e Ganso, respectivamente.

O volante Facundo Bernal se recupera de uma lesão parcial do ligamento cruzado posterior do joelho direito e não está à disposição. O meio-campista Nonato está em tratamento de um problema muscular de grau 1 na perna direita e também está fora do clássico.

O Vasco ainda não definiu o substituto de Fernando Diniz. A direção conversou com Renato Gaúcho, mas não bateu martelo. Existe a possibilidade da contratação de outro técnico estrangeiro. O clima é de crise por conta dos maus resultados. A derrota para o Santos, por 2 a 1, na quinta-feira, deixou o time na lanterna do Brasileirão com apenas um ponto.

Reverter a vantagem do Fluminense no Carioca seria um alento. O interino Bruno Lazaroni, enxerga o clássico como uma oportunidade de 'virada de chave' vascaína, de olho na sequência da temporada. "Os jogadores são capazes. Temos um grupo bom, com jogadores comprometidos. A gente tem totais condições de virar esta semifinal. É bom ter uma oportunidade tão cedo para os jogadores mostrarem serviço e terem uma virada de chave nesse sentido."

O time deve ter mudanças. O atacante Marino Hinestroza pode ganhar uma oportunidade. O colombiano disputa a titularidade com Nuno Moreira, que não atravessa bom momento. O zagueiro Carlos Cuesta pode retornar, depois de ser baixa nas últimas duas partidas por conta de dores no joelho direito. Ele deve entrar no lugar de Alan Saldivia.

FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE X VASCO

FLUMINENSE - Fábio; Samuel Xavier, Jemmes, Freytes e Renê; Martinelli, Hércules e Lucho Acosta; Canobbio, John Kennedy e Kevin Serna. Técnico: Maxi Cuberas (interino).

VASCO - Léo Jardim; Paulo Henrique, Carlos Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton; Barros, Thiago Mendes e Jhojan Rojas; Marino Hinestroza, Spinelli e Andrés Gómez. Técnico: Bruno Lazaroni (interino).

ÁRBITRO - Wagner do Nascimento Magalhães (RJ).

HORÁRIO - 18h.

LOCAL - Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).