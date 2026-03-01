Lakers atropelam Warriors na NBA, encerram sequência negativa e veem LeBron bater nova marca

Em um dos confrontos mais aguardados da rodada da NBA, o Los Angeles Lakers respondeu à pressão e venceu o Golden State Warriors por 129 a 101, fora de casa. A equipe angelina dominou o rival de divisão do início ao fim e teve os cinco principais pontuadores da partida.
Luka Doncic liderou o ataque com 26 pontos, seguido por LeBron James, que anotou 22. Austin Reaves contribuiu com 18, Luke Kennard fez 16 e Jake LaRavia acrescentou 15. Pelo lado dos Warriors, o maior destaque foi o brasileiro Gui Santos, cestinha da equipe na noite.
Além da vitória, LeBron alcançou um feito inédito na liga. O astro se tornou o primeiro jogador da história da NBA a converter ao menos 1.000 arremessos de três pontos por três franquias diferentes. No Lakers, ele agora é apenas o segundo a atingir a marca, ao lado de Kobe Bryant.
O resultado encerra uma sequência de três derrotas consecutivas do Lakers, que vinha pressionado na disputa por posições no Oeste. Com o triunfo, a equipe chega a 35 vitórias em 59 jogos e se mantém na sexta colocação da conferência, consolidando-se na zona de classificação direta aos playoffs.
Do outro lado, o Warriors segue instável, especialmente sem Stephen Curry. Nos dez jogos disputados sem o principal nome do elenco, a equipe sofreu a sexta derrota. Com campanha de 31 vitórias em 61 partidas, o time ocupa a oitava posição do Oeste e tenta evitar queda maior na tabela.
A rodada ainda contou com a quarta vitória consecutiva do New Orleans Pelicans, que bateu o Utah Jazz por 115 a 105, embora permaneça na 13ª colocação. O Miami Heat superou o Houston Rockets pelo mesmo placar, 115 a 105, enquanto o Toronto Raptors venceu o Washington Wizards por 134 a 125.
Confira os resultados dos jogos deste sábado:
Charlotte Hornets 109 x 93 Portland Trail Blazers
Miami Heat 115 x 105 Houston Rockets
Washington Wizards 125 x 134 Toronto Raptors
Golden State Warriors 101 x 129 Los Angeles Lakers
Utaz Jazz 105 x 115 New Orleans Pelicans
