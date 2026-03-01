Medina volta a competir e Ítalo Ferreira vence primeira edição do Surf Fest em São Paulo

Após mais de um ano afastado das competições, Gabriel Medina voltou a vestir a lycra neste domingo, mas em um cenário diferente do circuito mundial. O tricampeão mundial foi anfitrião do Medina Surf Fest, disputado em sua piscina de ondas em São Paulo, e viu Ítalo Ferreira levar o título da primeira edição do evento.

Ítalo foi o grande nome da manhã. Logo nas primeiras tentativas, mostrou agressividade nos aéreos e arrancou notas altas com manobras plásticas, incluindo um superman que levantou o público. Na reta final, repetiu a aposta aérea e consolidou a vitória com 17.33 pontos, somando a melhor nota nas ondas de performance e de aéreo, conforme o regulamento da disputa.

Samuel Pupo terminou na segunda colocação, com 13.24 pontos, enquanto o próprio Medina completou o pódio com 9.60.

"Bom estar disputando com eles. Agora, a gente está com a energia renovada para começar o ano, o circuito mundial vai começar, feliz de estar voltando. Agradeço muito a galera que aceitou o convite, foi muito bom. Primeiro de muitos", afirmou Medina.

Campeão olímpico e mundial, Ítalo destacou o nível técnico da disputa e o impacto de reunir os principais nomes do país em um formato diferente. "Competindo com os melhores. Isso só eleva nosso nível, engrandece nosso esporte. Cada vez que a gente reúne, novas ideias, novos projetos e é o que a gente quer, trazer o show para a galera", disse ao receber o troféu das mãos do anfitrião.

Além de Medina e Ítalo, o festival contou com Filipe Toledo, Miguel Pupo, João Chianca, Alejo Muniz, Samuel Pupo e Ian Gouveia - nomes que integram ou já integraram a elite da WSL. Cada atleta teve direito a quatro ondas, sendo duas voltadas a aéreos e duas focadas em performance e tubos, com o campeão definido pela soma das melhores notas em cada categoria.