Geovanna Santos brilha no Grand Prix da Estônia com inéditas prata na bola e bronze no arco

Geovanna Santos teve um domingo especial em Tartu, na Estônia. A atleta da ginástica rítmica fechou o Grand Prix Miss Valentine subindo duas vezes no pódio, com prata na apresentação com bola e bronze no arco.

O resultado de Jojô é histórico para ela e para a seleção brasileira. Antes desta etapa da Estônia, a ginástica verde e amarela havia conquistado somente uma medalha em etapas do Grand Prix, com ouro na fita e Bárbara Domingos em 2023.

Campeã brasileira, Jojô iniciou o dia na final do arco. Sob orientação da técnica Gizela Batista, a atleta fez uma grande apresentação, somou 27.100 pontos e garantiu seu lugar no pódio com o bronze. Terminou sua performance aplaudida pelo público.

O ouro ficou com a ucraniana Taisiia Onofriichuk, que brilhou e levou a impressionante nota de 29.050, seguida pela Dará Stoyanova, com 27.600. A brasileira superou a mexicana Tara Dragas, que logo depois daria o troco na final da bola.

Tranquila e empolgada com seu bronze, Jojô voltou à disputa para fazer melhor ainda. Mesmo somando menos pontos, desta vez fechando sua apresentação com 26.750, a brasileira garantiu a segunda medalha do dia, desta vez de prata, atrás somente de Tara Dragas, ouro com 27.350.

No sábado, Jojô já havia se destacado ao terminar na sexta colocação no individual geral em Tartu, na primeira competição oficial da ginástica rítmica na temporada.