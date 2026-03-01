Arbeloa afirma que melhora de Vini Jr. é mérito do brasileiro: 'Jogador extraordinário'

O técnico do Real Madrid, Álvaro Arbeloa, afirmou que sua participação na melhora recente de desempenho de Vini Jr. é mínima. "Não sei se toquei em alguma tecla. O mérito é dele, que é um jogador fantástico e extraordinário", afirmou o treinador, que assumiu o time em meados de janeiro no lugar de Xabi Alonso.

"Meu único mérito, se é que tenho algum, é dar-lhe muita confiança, carinho e tentar que seus companheiros o procurem", afirmou Arbeloa, que ressaltou as qualidades do brasileiro. "Encarar, driblar, correr nas costas, ter situações de um contra um ou, como no outro dia, correr."

Pouco antes da chegada de Arbeloa, o atacante chegou a ser vaiado pela torcida do Real Madrid. Já sob a gestão do novo treinador, o atacante disputou 10 partidas, marcando 7 gols e dando 4 assistências. "É um jogador determinante, fundamental, e como treinador, o único que trabalho é criar o máximo de situações em que Vini Jr. possa explorar suas qualidades para jogarmos melhor e sermos mais perigosos", afirmou o técnico.

Arbeloa também falou sobre o retorno de Rodrygo, recuperado de contusão, ao Real. "Deve ser muito importante. Ele já era antes da minha chegada e da lesão que teve. Pode ser um jogador fundamental e decisivo. Ele tem demonstrado sua qualidade há muitos anos aqui no Real Madrid", afirmou.

Para o técnico, Rodrygo pode atuar na ala direita, na esquerda ou no ataque. "Nas três posições ofensivas, ele pode nos oferecer visão de jogo, presença e chegada. É um jogador muito completo e difícil de ser marcado. Também tem o um contra um. Ele nos trará muitas possibilidades e eu estava muito ansioso para tê-lo de volta. Espero que ele possa somar minutos e ganhar mais importância no time."

Segundo colocado em La Liga, com 4 pontos a menos do que o Barcelona (64 a 60), o Real Madrid enfrenta o Getafe nesta segunda-feira no Santiago Bernabéu.