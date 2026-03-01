Filho de Felipe Massa vence segunda corrida em Interlagos e recebe elogios do pai

Depois de largar na pole position e ganhar a primeira corrida no sábado, tornando-se o vencedor mais jovem da história da Porsche Carrera Cup, Pipo Massa, filho de Felipe Massa, venceu também a segunda corrida neste domingo, no autódromo de Interlagos.

Ele largou novamente na pole na categoria Rookie, mas perdeu a primeira posição no início da prova ao ficar encaixotado após um acidente com outros pilotos à sua frente. Perto do fim da prova, o jovem pilotou recuperou a ponta ao ultrapassar Bruno Campos e terminou em primeiro em sua etapa de estreia no automobilismo.

Com isso, melhorou sua posição na classificação geral: tinha sido 20º colocado na corrida 1 e foi 14º neste domingo. "Fiz uma boa prova hoje, recuperando a primeira posição na pista, porque eu queria muito essa vitória também. Consegui entrar para história, sendo o mais novo a ganhar na estreia na Carrera Cup e agora fico ainda mais feliz por ter vencido as duas corridas da primeira etapa da minha carreira como piloto", disse.

O pai avaliou a corrida do filho, de quem disse estar orgulhoso. "O Pipo freou para não entrar na batida, perdeu a liderança, mas veio recuperando, ultrapassando e ele ganhou na raça hoje. Estamos muito orgulhosos de tudo o que ele fez neste fim de semana mais do que perfeito".

A segunda etapa da Porsche Carrera Cup está prevista para os dias 28 e 29 de março, no Velocitta, em Mogi Guaçu, interior de São Paulo.