Árbitro aciona protocolo antirracismo na Espanha após denúncia de jogador do Espanyol

Rafa Mir é um jogador polêmico que já foi preso na Espanha sob acusação de crime sexual. Neste domingo, o atacante do Elche voltou a dar vexame ao proferir palavras discriminatórias para o marroquino El-Hilali, do Espanyol. O árbitro acionou o protocolo antirracismo.

Em uma discussão no gramado, o atacante do Elche disse para El-Hilali que ele "chegou de barco" à Espanha, uma declaração discriminatória relatada de imediato ao árbitro Iosu Galech, que paralisou a partida de imediato.

O lance do racismo ocorreu após El-Hilali tentar proteger o companheiro Cabrera em disputa pelo alto com Rafa Mir. Ambos discutiram e o lateral comunicou ao árbitro o insulto. Não houve punição após o caso, porém.

A injúria aconteceu aos 33 minutos do segundo tempo e o jogo ficou paralisado por três minutos. Tudo foi relatado na súmula pelo árbitro. O jogo de LaLiga terminou empatado por 2 a 2 com gol do acusado.

"No minuto 78, o número 23 do Espanyol, Omar El-Hilali, me comunicou que o camisa 10 do Elche, Rafa Mir Vicente, se dirigiu a ele nos seguintes termos 'Você veio no barco', que não pôde ser escutado por nenhum dos componentes da equipe de arbitragem. Em consequência, procedi para ativar o protocolo contra o racismo, motivo pelo qual o jogo esteve paralisado durante três minutos", relatou o árbitro na súmula.

Rafa Mir empatou o jogo no último minuto do tempo normal e polemizou ao colocar o dedo na boca pedindo silêncio de alguns torcedores que o vaiavam após o ato racista. Ele ainda levou cartão amarelo nos acréscimos e pode ser suspenso pelo tribunal esportivo da Espanha, já que o país vem travando forte luta pelo combate ao racismo em suas competições, nas quais o brasileiro Vini Júnior é vítima recorrente.

"Precisamos pôr fim a todos os insultos no futebol", cobrou o técnico Manolo González, do Espanyol, que saiu em defesa de seu lateral e também reprovando a atitude lamentável de Rafa Mir.