Edmilson se torna colaborador de projetos especiais da CBF: 'Ajudar a construir algo grande'

A Confederação brasileira de Futebol (CBF) deu mais uma passo em sua missão de se reaproximar e valorizar os campeões mundiais, destacados como principais responsáveis para a construção da grandeza do futebol brasileiro. Neste domingo, o pentacampeão Edmilson foi anunciado como colaborador de eventos e projetos especiais da entidade.

"O pentacampeão mundial em 2002 Edmilson se juntou ao time da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Conhecido e respeitado mundialmente, a lenda da seleção brasileira irá colaborar em eventos e projetos especiais da CBF", informou a CBF.

De acordo com a entidade, a experiência adquirida por Edmilson ao longo de anos no futebol "será utilizada para ajudar a desenvolver iniciativas estratégicas da entidade, atuando em contato com clubes, federações, confederações e stakeholders."

O ex-jogador acumula vivência como gestor de projetos sociais, pois administra uma instituição em Taquaritinga, o não escondeu a satisfação com a oportunidade. "Quero agradecer, em nome do Samir (Xaud, presidente), a toda a diretoria da CBF por me convocar para esta nova etapa da minha vida", celebrou. "Representei durante anos a seleção dentro de campo e agora será fora do campo. É um momento especial para se aproximar dos jogadores que fizeram história pela seleção brasileira. Estou muito feliz de chegar aqui e ajudar a construir algo grande e gigante na CBF e na seleção brasileira."

Samir Xaud é quem anunciou a "convocação" de Edmilson e mostrou-se feliz com a parceria. "Quero dar as boas-vindas ao pentacampeão Edmilson, que vem compor o nosso grupo de gestão da CBF. Sua experiência será de grande importância", disse o dirigente. "Desde o início da nossa gestão, estamos tentando nos aproximar dos campeões mundiais. Este vínculo é importante pelo trabalho e a construção de quem fez o futebol brasileiro ser o que é hoje. E é com grande honra que recebemos aqui o Edmilson."

Em setembro de 2025, a CBF havia convidado os campeões mundiais para uma homenagem no intervalo de Brasil x Chile, no Maracanã, pelas Eliminatórias. Essa aproximação é uma forma de valorizar os ex-jogadores.

"Edmilson representa um novo avanço na nossa gestão, que passa a contar com o conhecimento de quem viveu o esporte em seu nível mais alto para trazer modernidade e desenvolvimento ao futebol brasileiro", afirmou o diretor executivo da CBF, Helder Melillo.