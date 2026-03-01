Bayern de Munique investe em tecnologia e aprimora análise de desempenho

Sediado em uma das principais capitais tecnológicas de inovação na Europa, o Bayern de Munique migrou seus principais sistemas, inclusive sua ferramenta de análise de desempenho, para a tecnologia de nuvem, o que permite acessá-la de qualquer dispositivo. Com isso, o processo de avaliação passa a ser mais ágil e os dados podem ser acessados em diferentes circunstâncias, sem depender de um servidor físico.

O clube utiliza SAP Sports One, ferramenta que reúne informações de treinos, partidas e desempenho individual dos atletas. É por meio dela que comissão técnica e departamento de futebol acompanham indicadores físicos, táticos e técnicos em tempo real.

O sistema permite monitorar carga de treino, intensidade, evolução em fundamentos e padrões de jogo. Na prática, o software ajuda a ajustar estratégias, planejar rotações de elenco e reduzir riscos de lesão ao longo da temporada, algo crucial em calendários cada vez mais apertados, especialmente em ano de Copa do Mundo.

Com dados organizados e acessíveis, decisões deixam de ser baseadas apenas na percepção e passam a contar com um retrato detalhado do desempenho de cada jogador.

A migração para a nuvem não é só da ferramenta de análise e sim dos principais sistemas do clube, em uma ampliação da parceria com a SAP, empresa alemã criadora de softwares de gestão de empresas.

"Nossa parceria com a SAP garante que o FC Bayern permaneça na vanguarda da inovação digital. Ao migrar para a nuvem, conseguimos escalar o engajamento de fãs, otimizar análises de desempenho de jogadores e simplificar operações comerciais em todos os nossos hubs globais", afirmou Jan-Christian Dreesen, CEO do FC Bayern München AG.

De forma geral, o Bayern ganha velocidade na análise de dados, estabilidade em dias de jogo (quando milhões de torcedores acessam plataformas ao mesmo tempo) e mais integração entre futebol, marketing e operação global.

Fora das quatro linhas, a nova fase digital também dá conta de outra realidade do Bayern, a força global da marca. São mais de 9,5 milhões de registros de fãs e membros administrados pelo clube, além de milhares de produtos oficiais. Em dias de partida, quando a demanda por ingressos e itens licenciados dispara, a estrutura em nuvem garante estabilidade e rapidez. Para o gigante europeu, evitar falhas operacionais também faz parte da estratégia de alto rendimento. A direção do clube enxerga a tecnologia como parte do projeto esportivo.

"O FC Bayern demonstra como as organizações podem aproveitar as soluções em nuvem do SAP Business Suite para impulsionar inovação e crescimento", afirmou Thomas Saueressig, membro do Conselho Executivo da SAP SE, Customer Services & Delivery. "Com o RISE with SAP, o clube agora se beneficia de atualizações contínuas, análises integradas e recursos de inteligência artificial que aprimoram a experiência dos fãs e fortalecem a agilidade operacional.".

Após terminar a primeira fase da Champions League em segundo lugar, com 21 pontos, atrás apenas do Arsenal, com 24, o Bayern de Munique é um dos favoritos ao título neste ano. No dia 10 de março, faz o primeiro jogo das oitavas de final contra o Atalanta.