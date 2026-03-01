Juventus empata no final com a Roma e evita que rival dispare na disputa por vaga na Champions

A Juventus perdia da Roma por 3 a 1 no Estádio Olímpico, da capital italiana, até os 32 minutos do segundo, mas conseguiu reagir, empatou em 3 a 3 com um gol aos 48 minutos e evitou que o rival abrisse uma vantagem de 7 pontos na disputa pela última vaga na Champions League. A Roma ocupa a quarta colocação no Italiano, com 51 pontos, enquanto a Juventus chegou aos 47, duas posições atrás.

O confronto entre duas equipes postulantes ao principal torneio europeu de clubes começou com um primeiro tempo equilibrado, mas com poucas chances reais de gol. Os anfitriões foram para o intervalo em vantagem após o lateral brasileiro Wesley, ex-Flamengo, finalizar com maestria na entrada da área após receber passe de Pisilli aos 39 minutos pela esquerda e acertar o ângulo. Um golaço.

A segunda etapa foi movimentada e começou com outro golaço, do português Francisco Conceição, que também acertou o ângulo e empatou para a Juventus. A Roma caminhava para sua segunda vitória seguida no Italiano após marcar com Ndicka, aos 9, e Malen aos 20 e abrir 3 a 1. A Juventus diminuiu com Boga, aos 33. A Roma tentou administrar o resultado, mas sofreu o gol de empate aos 48 com Gatti completando cruzamento após cobrança de falta. Ele havia entrado em campo 5 minutos antes no lugar do brasileiro Bremer.

A Roma, que desperdiçou uma posição confortável ao ceder o empate, lamentou a falha de marcação no final da partida e agora tenta a reabilitação no sábado contra o Genoa. A Juventus joga com o Pisa, em Turim, também no sábado.

Mais cedo, o vice-líder Milan teve muita dificuldade para derrotar a Cremonese, que luta contra o reabixamento. Os gols da vitória por 2 a 0 saíram aos 45 e aos 49 do segundo tempo, com Pavlovic e Rafael Leão, respectivamente. O Milan tem 57 pontos contra 67 da Internazionale. Os líderes do Italiano disputam o clássico de Milão no sábado. A Cremonese é a 17ª, primeira posição fora do rebaixamento, com 24 pontos.