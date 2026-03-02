Correndo contra o tempo

O Botafogo ainda procura um goleiro, um zagueiro e um lateral-esquerdo no exterior, mas está com o prazo apertado para fechar as contratações. Como a janela de transferências internacionais se encerra amanhã, a diretoria da SAF corre contra o tempo para conseguir concretizar negociações.
Uma delas é para a chegada de Matheus Magalhães. Já há um acerto encaminhado pelo goleiro do Estrela Vermelha (Sérvia) por 3,5 milhões de euros (R$ 21,25 milhões).
Já para a zaga e a lateral, o Glorioso tem encontrado mais dificuldades. Propostas pelo zagueiro Lucas Fasson, do Lokomotiv de Moscou (Rússia), e pelos laterais Johan Mojica, do Mallorca (Espanha), Paulo Otávio, do Al-Sadd (Catar), e Paulinho, do Midtjylland (Dinamarca), ainda não foram aceitas.
"Vocês sabem como é o futebol. Enquanto tem a janela aberta, as coisas podem acontecer. Sempre tem surpresas. Não posso falar nem que está fechado, nem que está aberto. Ainda se pode inscrever jogadores", declarou o técnico argentino Martín Anselmi.
Dentro do futebol brasileiro, o Alvinegro ainda tem mais tempo para conseguir fechar os reforços, já que a janela nacional encerra em 27 de março.