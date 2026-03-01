Corinthians deve desistir de vender André ao Milan após críticas de Dorival Júnior

O presidente do Corinthians, Osmar Stabile, pensa em desistir de concluir a venda do jovem volante André ao Milan por causa da repercussão negativa e as críticas do técnico Dorival Júnior depois da eliminação do time no Paulistão, com derrota para o Novorizontino.

O treinador expôs sua insatisfação com a possibilidade de perder um de seus mais talentosos atletas. André, de 19 anos, tem proposta de 17 milhões de euros (R$ 103 milhões) do Milan, da Itália. Um valor considerado desvantajoso para o clube. Existe o entendimento de que o jogador tem um valor de mercado superior à oferta do time italiano.

"O que eu penso: ele precisa ficar aqui para amadurecer e crescer, dar um retorno técnico ao Corinthians. Depois do retorno técnico, aí sim proporcionar um retorno financeiro. Mas, antes, ele tem, como todo atleta, que passar por esse processo de amadurecimento, para não bater na Europa e voltar", disse o técnico.

"O Corinthians tem que sinalizar ao mercado que vai vender na hora que quiser. Um jogador desse nível, com apenas 8, 9 jogos realizados com a camisa do Corinthians (na verdade, são 24), ter esse valor... é porque ele vale muito mais no mercado", completou Dorival após a eliminação do Corinthians no Paulistão.

O treinador afirmou que, na sua avaliação, o clube está no mercado para repor saídas, e não qualificar o elenco.

"Temos que nos definir como equipe, o que queremos. Minha opinião foi dada ao presidente, ele já conhece. Vim para montar equipes com possibilidade de vencermos, não quero a todo momento refazer equipes", declarou. "Perdemos Martínez, outros jogadores que saíram no início do ano. Não estamos contratando, estamos repondo. Enquanto adversários estão qualificando elenco, nós estamos repondo".

A proposta do Milan por André de 17 milhões de euros é por 70% dos direitos econômicos do atleta pertencentes ao Corinthians. Stabile tem uma reunião nesta segunda-feira, 2, para tratar do assunto, e deve formalizar sua decisão de barrar a venda de André por considerar baixo o valor oferecido pelos italianos. A medida pode ter consequências jurídicas. Existe a possibilidade de que os envolvidos na negociação levem o caso à Fifa.

Internamente, o Corinthians tratava a negociação como avançada, assim como o estafe do jogador. Mas a tendência é de que o negócio não avance mais. O valor que efetivamente entraria nos cofres do clube seria bem menor e ajuda a explicar por que o negócio divide opiniões. A maioria dos torcedores criticou os termos da negociação.

A proposta italiana prevê 15 milhões de euros fixos e 2 milhões condicionados a metas específicas: participação em 20 jogos com a camisa do time paulista com ao menos 45 minutos até a paralisação para a Copa do Mundo.