Palmeiras vence o São Paulo e vai disputar a sétima final seguida do Paulistão

O Palmeiras vai disputar a sétima final seguida do Paulistão. Conseguiu o feito ao derrotar o São Paulo por 2 a 1 em clássico disputado neste domingo, na Arena Barueri. Em casa, foi superior ao rival em quase todo o Choque-Rei e construiu o triunfo com gols de Maurício e Flaco López. Calleri fez de pênalti o gol são-paulino, que esboçou tardiamente uma reação. O Choque-Rei teve controversa arbitragem de Daiane Muniz, cujas decisões suscitaram reclamações dos dois lados.

O rival na decisão será o Novorizontino, que deixou o Corinthians pelo caminho. A final será disputada em duas partidas. A primeira está marcada para quarta-feira, 4, e tem mando do Palmeiras. O time de Novo Horizonte vai decidir o título domingo que vem, dia 8, em casa, no Estádio Jorge Ismael de Biasi, porque fez a melhor campanha do Estadual.

O Palmeiras deu ao jogo eliminatório a sua devida importância e entrou em ritmo acelerado no primeiro tempo. O São Paulo, nem tanto. Esse comportamento, além dos encaixes na marcação e na pressão na saída de bola, foram decisivos para o placar na etapa inicial.

Mais jovem, mais leve e mais inteiro, o Palmeiras foi eficiente ao pressionar o rival e escapar, com mobilidade, da marcação. Fez um gol cedo, aos sete minutos, numa trama que envolveu Flaco López e Vitor Roque até Maurício concluir de esquerda para o gol, e administrou com inteligência a vantagem obtida.

Mais pesado que a equipe alviverde, o São Paulo sentiu falta de Danielzinho, que começou a partida no banco. Luan foi titular na trinca de meio de campo com Bobadilla e Marcos Antônio e não fez bom jogo. Os visitantes insistiram em bolas longas e perderam facilmente a bola quando tentavam sair de pé em pé. Faltaram aproximação e mobilidade.

Não foi tão adverso o cenário para o São Paulo nos primeiros 45 minutos porque Piquerez finalizou para fora contra-ataque quase perfeito que ampliaria a vantagem palmeirense. A jogada envolveu Maurício e Vitor Roque até o lateral fazer a escolha errada perto do goleiro Rafael.

Crespo lançou mão de Danielzinho na etapa final e os visitantes melhoraram. Só que Flaco López fez o segundo aos 11, após cobrança ensaiada de falta, logo no momento em que esboçava evolução o time tricolor.

O jogo parecia resolvido. Mas não estava porque um erro de Marlon Freitas recolocou o São Paulo na partida. Uma mão do experiente volante no pescoço de Bobadilla dentro da área foi o suficiente para Daiane Muniz considerar pênalti. Calleri converteu e reanimou os são-paulinos.

A árbitra foi alvo de queixa dos dois times. Ela inverteu faltas e laterais e apresentou cartão amarelo para o atleta errado - Sabino em vez de Danielzinho.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS 2 X 1 SÃO PAULO

PALMEIRAS - Carlos Miguel; Khellven (Giay), Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Marlon Freitas, Andreas Pereira e Maurício (Felipe Anderson); Allan (Arias), Vitor Roque (Sosa) e Flaco López (Lucas Evangelista). Técnico: Abel Ferreira.

SÃO PAULO - Rafael; Lucas Ramon, Arboleda, Sabino e Enzo Díaz; Luan (Danielzinho), Bobadilla (Cauly) e Marcos Antônio; Lucas (André Silva), Luciano e Calleri. Técnico: Hernán Crespo.

GOLS - Maurício, aos 7 minutos do primeiro tempo; Flaco López, aos 11, e Calleri, aos 23 do segundo.

CARTÕES AMARELOS - Piquerez e Gustavo Gómez (Palmeiras); Sabino, Cauly e Marcos Antônio (São Paulo).

ÁRBITRA - Daiane Muniz.

PÚBLICO - 29.717 torcedores.

RENDA - R$ 1.030.515,50.

LOCAL - Arena Barueri.