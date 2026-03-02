Abel diz que pênalti para o São Paulo foi 'duvidoso' e reclama de 'porradas' em Vitor Roque

A poucos dias de estar à beira do gramado para a sua sexta final de Paulistão, Abel Ferreira deixou a Arena Barueri feliz com o resultado e o desempenho do Palmeiras, que eliminou o São Paulo ao ganhar o Choque-Rei por 2 a 1 para avançar à decisão do Estadual.

O treinador fez elogios à postura e à performance do seu time. "Fomos melhores nos 90 minutos", resumiu em entrevista coletiva após a classificação. Só fez duas breves queixas relacionadas à arbitragem e uma outra, mais longa, a respeito do calendário, de modo que, mais uma vez, pediu que haja maior tempo de descanso entre as partidas.

O gol do São Paulo foi marcado de pênalti em lance envolvendo Marlon Freitas e Bobadilla, quando o Palmeiras já vencia o clássico por 2 a 0. Para o técnico português, a penalidade assinalada pela árbitra Daiane Muniz foi um "lance duvidoso" que colocou de volta a equipe tricolor na partida. "Nada que não estivéssemos à espera", afirmou Abel.

O Palmeiras disputará sua sétima final consecutiva de Campeonato Paulista. Será a sexta decisão de Abel, que ganhou três vezes o Estadual.

"Dá muito trabalho para chegar à final, mas não vivo atrás de resultados. Procuro dar o meu melhor para tirar o máximo de rendimento dos meus jogadores. Não consigo dizer se vamos ganhar sempre. Foco no que controlo. Já perdi e já ganhei muito. É manter o equilíbrio e a confiança no que acredito e nos processos. No futebol, não temos certeza de nada", disse.

Vitor Roque não marcou no clássico, mas fez outro bom jogo e participou do primeiro gol. Abel fez elogios ao atacante, apelidado de Tigrinho. "Pra mim é um leão, não tigrinho", afirmou, citando a força física do camisa 9. "Tem levado muita porrada. Jogador que tem características muito próprias, nos ajuda e se complementa. Ele precisa de muito carinho", completou.

O rival do Palmeiras na decisão será o Novorizontino, que deixou o Corinthians pelo caminho. A final será disputada em duas partidas. A primeira está marcada para quarta-feira, 4, e tem mando do time alviverde, provavelmente na Arena Barueri. Existe uma pequena chance de que o jogo seja no Allianz Parque, que está em fase final de troca de gramado. O título será definido em Novo Horizonte porque a equipe do interior fez a melhor campanha da competição.

"É uma equipe que não perdeu em casa, muito bem treinada e competitiva. Não chegou à final por acaso. Estamos mais do que avisados. Será uma grande final", projetou o português.

O Palmeiras aumentou para 11 partidas a série invicta diante do São Paulo. Trata-se da maior invencibilidade do Choque-Rei. São sete vitórias e quatro empates desde a última derrota, em julho de 2023, e 858 dias sem perder para o rival tricolor.