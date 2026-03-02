Sob pressão, Flamengo joga com Madureira no Maracanã para confirmar vaga na final do Carioca

Sob enorme crise, provocada pelos maus resultados e incendiados pela pressão da torcida, o Flamengo volta a campo, nesta segunda-feira, às 21 horas, no Maracanã, para confirmar a sua vaga na final do Campeonato Carioca.

Como venceu por 3 a 0 o Madureira na primeira semifinal, só fica fora da decisão em caso de um novo tropeço, como uma derrota por quatro gols de diferença, ou então, por três gols e uma derrota ainda na disputa de pênaltis.

Mas, ninguém está aceitando o futebol apresentado pelo time neste início de temporada, sem contar a perda de dois títulos: a Supercopa Rei para o Corinthians, na derrota por 2 a 0; e a Recopa Sul-Americana, no revés por 3 a 2, sofrido na prorrogação no Maracanã, na quinta-feira.

O técnico Filipe Luís tem sido cobrado, principalmente após a inexplicável escalação da final da Recopa, como a ausência de alguns jogadores importantes, como Lucas Paquetá e Pedro. O técnico foi o alvo principal do protesto das torcidas organizadas no sábado no Ninho do Urubu, com faixas de protestos nas mãos também, contra José Boto, executivo de futebol, chamado de "incompetente" e a diretoria ganhou uma faixa com o adjetivo de "amadora".

A polícia foi chamada, mas a situação acabou controlada por Pinheiro, chefe de segurança, que 'segurou a onda' com os líderes dos protestos. A verdade que nem o mais pessimista flamenguista espera uma eliminação nesta semifinal e ainda acredita no título.

Depois que 'rodou' o time na decisão da Recopa Sul-Americana, Filipe Luís, é claro, vai escalar um time bem diferente desta vez, com muitos reservas. Por desgaste físico, três titulares não foram nem relacionados: o zagueiro Léo Pereira e os volantes Jorginho e Erick Pulgar. O atacante Bruno Henrique, reserva, também ficou de fora.

Os demais titulares serão relacionados, embora a maioria ficará como opção no banco de reservas. Ficarão de fora o goleiro Rossi, o latera Varela e o meia Arrascaeta. A defesa só vai ter o zagueiro Léo Ortiz, porque entram o goleiro Andrew, os lateral Emerson Royal e Alex Sandro e o zagueiro Vitão.

Carrascal e Lucas Paquetá devem entrar no meio campo e o ataque deve ter as voltas de Pedro, no comando, e Everton Cebolinha pelo lado. A escalação, porém, será confirmada só momentos antes do jogo. O elenco treinou no domingo cedo no Ninho do Urubu e depois iniciou o regime de concentração.

Como Filipe Luís não deu entrevista, ficaram como base as suas palavras ditas após a derrota por 3 a 2 para o Lanús-ARG. "Preciso pensar em evoluir a equipe, recuperar o ânimo, corrigir erros. Precisamos pensar em melhorar a nossa performance. A confiança só volta com vitórias. Tudo passa no futebol. A única coisa que podemos fazer é trabalhar o máximo possível para passar este momento", disse o treinador.

O Madureira viveu um bom momento durante a semana, quando garantiu a classificação à terceira fase da Copa do Brasil com vitória por 1 a 0 sobre o ABC. Além de embolsar um bom dinheiro por ter fechado acordo com o Flamengo para ceder seu mando de campo e levar o segundo jogo para o Maracanã. O porcentual exato da renda não foi divulgado, mas será bem maior do que conseguiria em seu estádio.

O experiente treinador Toninho Andrade deve repetir a escalação utilizada na vitória sobre o ABC. A principal dúvida está no ataque, onde Geovane Maranhão e Vinícius Balotelli disputam a titularidade. O escolhido deve atuar junto com Everton e Juninho.

O Tricolor Suburbano, como é conhecido o Madureira, foi além do esperado nesta temporada e, portanto, já se dá por satisfeito. Ele está entre os quatro melhores clubes do futebol carioca pela quarta vez em sua história. As outras vezes foram em 1936, 1937, 2006 e 2007.

FICHA TÉCNICA

MADUREIRA X FLAMENGO

MADUREIRA - Neguete; Cauã Coutinho, Marcão, Jean Vianna e Matheus Julião; Rodrigo Lindoso, Fubá e Jacó; Juninho, Geovane Maranhão e Everton. Técnico: Toninho Andrade.

FLAMENGO - Andrew; Emerson Royal, Léo Ortiz, Vitão e Alex Sandro; Evertton Araújo, De la Cruz e Lucas Paquetá; Luiz Araújo (Carrascal), Pedro e Everton Cebolinha (Samuel Lino). Técnico: Filipe Luís.

ÁRBITRO - Carlos Tadeu Ferreira de Castro (RJ).

HORÁRIO - 21h.

LOCAL - Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).