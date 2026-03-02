'Elite Mundial': Endrick encanta imprensa internacional após mais uma boa atuação pelo Lyon

O jovem atacante Endrick vem aproveitando a sua passagem pelo Lyon para tentar colocar uma dúvida na cabeça do técnico Carlo Ancelotti na busca por uma vaga no ataque da seleção brasileira na Copa do Mundo de 2026. Neste domingo, o avante revelado pelo Palmeiras encantou a imprensa internacional e deixou o campo como destaque mesmo com a derrota de sua equipe para o Olympique de Marselha pelo placar de 3 a 2.

Além de colaborar com duas assistências, o seu desempenho ficou marcado por um lance acrobático na área. Ao aproveitar um rebote do goleiro rival após um cruzamento da esquerda, ele arriscou uma bicicleta e quase marcou um golaço no estádio Velodrome, casa do adversário.

A performance foi suficiente para ofuscar o revés e ganhar as manchetes dos principais periódicos. O Marca, da Espanha, usou um tom irônico para falar do protagonismo do brasileiro enquanto a equipe merengue sofre com o seu setor ofensivo.

"Atuação 'insuficiente' de Endrick: mais um recado para o Real Madrid". Após exibir um vídeo com ênfase à boa atuação do jogador brasileiro, o noticioso comentou sobre a fase do atleta. "Endrick, emprestado pelo Real Madrid ao Lyon, mais uma vez deu show de futebol e mostrou grande caráter contra o Olympique de Marselha. Duas assistências e um lance de bicicleta, que quase resultou em gol, não foram suficientes para garantir a vitória de sua equipe".

O As, também da Espanha, seguiu a mesma linha e classificou o atleta como uma realidade no competitivo cenário europeu. "Ele já é de nível mundial". O periódico destacou o fato de que, com apenas cinco minutos em campo, foi capaz de realizar um lance inacreditável, também em referência à bicicleta que quase terminou em gol.

Já o L'Equipe exaltou o perfil de grupo que o jogador apresentou em campo. Mesmo sem conseguir ajudar o time a somar pontos fora de casa, Endrick teve uma "atuação altruísta perfeita", na derrota de 3 a 2 do Lyon.

De acordo com o portal parisiense, o jovem atacante brasileiro teve a sua atuação mais brilhante e altruísta desde a sua chegada ao clube para a disputa do Campeonato Francês. Na classificação, o Lyon aparece na terceira colocação, com 45 pontos. O Paris Saint-Germain lidera com folga a competição com 57.