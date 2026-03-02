Palmeiras não deve abrir mão de multa e Novorizontino estuda ter Rômulo nas finais do Paulistão

Destaque na campanha que levou o Novorizontino às finais do Campeonato Paulista após 36 anos, o meia Rômulo corre o risco de ficar de fora da decisão. O Palmeiras, adversário da equipe do interior na disputa pelo título, não deve abrir mão do valor da multa que tem a receber pela escalação do atleta, cujo vínculo pertence ao clube alviverde e está emprestado à equipe do interior.

No primeiro turno do Paulistão, quando o Novorizontino venceu o Palmeiras por 4 a 0, em casa, o camisa 10 não foi a campo. O Estadão apurou que o clube do interior precisa pagar R$ 1 milhão a cada partida contra os palmeirenses. A diretoria novorizontina estuda a situação e ainda não definiu se vai utilizar o atleta nas finais ou não.

Rômulo é o vice-artilheiro do Paulistão, com cinco gols, empatado com Flaco López (Palmeiras) e Calleri (São Paulo). Ele atrás somente do atacante Robson, também do Novorizontino, que balançou as redes por sete vezes na competição.

O Palmeiras contratou Rômulo por aproximadamente R$ 6 milhões, em 2024, depois de o jogador se destacar pelo próprio Novorizontino na edição daquele ano do Paulistão. Sem espaço com Abel Ferreira, ele foi emprestado para o Ceará no início do ano passado. Em agosto, foi cedido ao time de Novo Horizonte, também por empréstimo.

A diretoria do Palmeiras ainda não foi consultada pelo Novorizontino sobre a situação envolvendo Rômulo. O clube do interior deseja entender a posição do rival para uma possível liberação do jogador sem custos para as finais do Paulistão. O contrato de empréstimo do camisa 10 vai até o fim de 2026, mas o clube é obrigado a liberá-lo caso o Palmeiras aceite ofertas de times da Série A do Campeonato Brasileiro ou do exterior.

A Federação Paulista de Futebol (FPF) definiu os dias 4 (quarta-feira) e 8 de março (domingo) para a realização das finais do Paulistão. Os horários ainda vão ser divulgados pela entidade. Por levar vantagem no saldo de gols (8 a 5), a equipe do interior vai disputar a segunda partida em casa, no Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi, a 400km da capital. Por causa da troca do gramado sintético do Allianz Parque, os palmeirenses vão mandar o jogo de ida na Arena Barueri.