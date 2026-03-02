Honorato passa por 'cirurgia programada' na Polônia e deve adiar retorno ao vôlei nacional

O ponteiro Honorato, de 28 anos, do Slepsk Malow Suwalki e da seleção brasileira, foi submetido a uma "cirurgia programada" nesta segunda-feira e ficará um tempo afastado das quadras. O clube polonês não informou qual foi o procedimento, mas o jogador terá de adiar os planos de voltar a defender as cores do uma equipe do País após dois anos na Europa.

Depois de duas temporadas no clube polonês, Honorato negociava um retorno ao País para defender as cores do Minas Itambé, onde jogou bem entre 2016 e 2022. O acerto com a equipe deve ser adiado.

"O Clube esportivo Municipal Slepsk Malow Suwalki informa que o receptor da nossa equipe, Henrique Honorato, passou por um procedimento cirúrgico com sucesso. A cirurgia ocorreu de acordo com o planejado e sem complicações", informou o clube em suas redes sociais.

"De acordo com as recomendações da equipe médica do clube, o jogador está agora iniciando o processo de recuperação e reabilitação direcionada. Henrique Honorato será excluído num futuro próximo das práticas e aparições regulares na Plus Liga", prosseguiu o Malow Suwalki, revelando que substituirá o jogador em sua liga nacional.

Os poloneses informaram, ainda, que jogador e clube não entrarão em mais detalhes sobre o caso. "Informações detalhadas sobre a natureza do procedimento permanecem exclusivamente para o clube e mensagem do jogador. A nossa ´rioridade agora é proporcionar-lhe condições ideais para recuperar a força total e um regresso seguro aos treinos", afirmou.

"A diretoria do clube, a equipe de treinamento e toda a equipe e família de Zarlepska Malow Suwaiki transmitem seu grande apoio a Henrique. Estamos convencidos de que a sua determinação irá permitir-lhe regressar rapidamente à disposição esportiva ideal. Estamos te esperando em quadra. Força, Henrique! Estamos com você e desejamos uma rápida recuperação. Volte mais forte!."