Aston Martin abandonará GP da Austrália no começo após cogitar nem disputar a prova, diz site

Os graves problemas da Aston Martin em sua parceria com a Honda devem fazer a escuderia inglesa ter uma desastrosa estreia na temporada da Fórmula 1. Segundo o site Motorsport, a equipe não vai completar o GP da Austrália no domingo. Para evitar multas, a escuderia fará o treino classificatório e depois abandonará nas primeiras voltas no Circuito de Albert Park.

O remodelado carro AMR26, projetado por Adrian Newey, demorou a ficar pronto e ainda apresenta falhas em seu sistema de bateria. Bem por isso, Lance Stroll e Fernando Alonso quase não participaram dos treinos da pré-temporada, passando a maior parte do tempo no box.

A Aston Martin cogitou sequer disputar a prova em Melbourne, mas a ideia acabou não seguindo em frente por causa de ser obrigada a pagar uma indenização por violar os termos do Acordo de Concórdia.

Ainda segundo a Motorsport, a Aston Martin vai até a Austrália para cumprir a regra dos 107%. Ou seja, vai disputar o treino classificatório no sábado e, domingo, abandonará o grid após a realização de algumas voltas.

A escuderia criou uma unidade de crise para se acertar com a Honda, com Adrian Newey e demais dirigentes da equipe tratando do assunto diretamente com pessoas da fábrica da parceira, em Sakura, no Japão.

Em conversas recentes, a Honda admitiu à Aston Martin que as falhas no sistema híbrido da bateria estariam sendo causadas por causa da forte vibração no motor do carro. As reuniões estão sendo constantes no Japão para que se encontre uma solução.