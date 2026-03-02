Flamengo e Palmeiras aparecem no top 5 de melhores clubes do mundo nos últimos 5 anos

Flamengo e Palmeiras marcaram presença em algumas das primeiras colocações de ranking que elege os melhores clubes do mundo nos últimos cinco anos. A lista foi produzida pela Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol (IFFHS).
O time carioca ocupa a terceira colocação geral, atrás apenas do líder Real Madrid e do Manchester City. Desde 2021, o Rubro-Negro conquistou duas Libertadores, um Campeonato Brasileiro, duas Copas do Brasil e duas Supercopas, além de três estaduais.
O Palmeiras, por sua vez, aparece em quinto lugar, posição atrás do PSG e à frente de equipes como Bayern de Munique, Inter de Milão, Barcelona e Arsenal.
No recorte abordado, o clube paulista acumula duas Libertadores (já que a decisão da edição de 2020 ocorreu em janeiro do ano seguinte), dois Brasileiros, uma Copa do Brasil, uma Recopa Sul-Americana, uma Supercopa e três Campeonatos Paulistas.
O próximo representante do Brasil no ranking da IFFHS é o Atlético-MG, que se encontra na 14ª colocação. Fluminense, 18º no geral, é o último brasileiro dentro do top-20.
CONFIRA O TOP-10 DO RANKING E AS POSIÇÕES DOS TIMES BRASILEIROS:
1º) Real Madrid (Espanha) - 1753 pontos
2º) Manchester City (Inglaterra) - 1605 pontos
3º) Flamengo (Brasil) - 1536 pontos
4º) PSG (França) - 1470 pontos
5º) Palmeiras (Brasil) - 1449 pontos
6º) Bayern de Munique (Alemanha) - 1433 pontos
7º) Inter de Milão (Itália) - 1430 pontos
8º) Chelsea (Inglaterra) - 1334 pontos
9º) Barcelona (Espanha) - 1332 pontos
10º) Liverpool (Inglaterra) - 1265 pontos
14º) Atlético-MG - 1161,5 pontos
18º) Fluminense - 1128 pontos
25º) São Paulo - 1031 pontos
38º) Corinthians - 912 pontos
40º) Internacional - 901 pontos
52º) Botafogo - 852 pontos
57º) Red Bull Bragantino - 827 pontos
60º) Fortaleza - 820,5 pontos
63º) Athletico-PR - 811 pontos
107º) Grêmio - 620 pontos
135º) Santos - 552 pontos
161º) Bahia - 504 pontos
174º) Cruzeiro - 483 pontos
218º) Ceará - 406 pontos
250º) Atlético Goianiense - 379 pontos
272º) Cuiabá - 366 pontos
282º) Vasco - 356 pontos
407º) Juventude - 286 pontos
488º) América-MG - 258 pontos