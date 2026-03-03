Sub-20 perde no Brasileirão

Ainda sem conseguir emplacar no Brasileirão Sub-20, os Moleques de Xerém foram derrotados ontem à tarde pelo Bahia, fora de casa. A partida terminou em 2 a 1 para os donos da casa. Os gols foram marcados por Dell e Carioca para o Esquadrão de Aço. O camisa 10 Naarã descontou para o Fluminense.

O Flu ainda não venceu na competição. Em três rodadas, a equipe empatou duas partidas e perdeu uma, estacionando na tabela, com apenas dois pontos. O próximo compromisso é contra o Boavista, no sábado, às 15h, pela Copa Rio.