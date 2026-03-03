Copa do Brasil tem dois jogos pela segunda fase com CRB e Figueirense favoritos

Apenas dois jogos vão ser disputados nesta terça-feira na abertura dos confrontos da segunda fase programados para esta semana. CRB e Figueirense atuam como mandantes e aparecem como favoritos, respectivamente, diante de Porto-BA e Azuriz-PR.
O CRB está bem perto de confirmar o pentacampeonato inédito alagoano, porque no domingo fez 3 a 0 no ASA e leva ampla vantagem para o segundo confronto. E também aparece como favorito diante do Porto-BA, eliminado nas quartas do Campeonato Baiano. O jogo começa às 20 horas no estádio Rei Pelé, em Maceió (AL).
Disputando o quadrangular contra o rebaixamento em Santa Catarina, o Figueirense venceu por 3 a 0 o Joinville. Já o Azuriz-PR está parado há quase um mês após ser eliminado nas quartas de final do Paranaense. O jogo começa às 21h30 no Estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis (SC).
Pelo regulamento, os jogos são eliminatórios, portanto, quem venceu segue adiante. Em caso de empate no tempo normal, a vaga será definida nas cobranças de pênaltis.