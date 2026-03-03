Botafogo vai até Guayaquil para tentar vantagem sobre o Barcelona pela 3ª fase da Libertadores

O Botafogo dá um novo passo rumo à fase de grupos da Copa Libertadores de 2026, nesta terça-feira, às 21h30, quando enfrenta o Barcelona, no Equador, no Estádio Monumental de Guayaquil, pelo duelo de ida da terceira fase. O jogo de volta está marcado para o dia 10 de março, terça-feira, às 21h30, no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro.

Na Libertadores, o time carioca começou sua caminhada na segunda fase e precisou superar a altitude boliviana para avançar. Depois de perder por 1 a 0 para o Nacional de Potosí, no estádio Víctor Ugarte, reagiu na volta e venceu por 2 a 0, garantindo a classificação.

No último fim de semana, o alvinegro usou um time alternativo, com reservas e jogadores da base, empatou por 0 a 0 com o Boavista, indo à final da Taça Rio. Por isso mesmo, o time vai com força máxima para este jogo.

O zagueiro Ythallo disputa a titularidade com Mateo Ponte, lateral-direito, que vem atuando improvisado e sem bom desempenho. Mas o técnico Martín Anselmi vai ter vários desfalques. O goleiro Neto, por opção técnica, e o atacante Artur, sem motivo aparente, não foram relacionados.

O volante Allan, o meia Santiago Rodríguez e o centroavante Chris Ramos estão no departamento médico e vetados. O volante Cristian Medina, apresentado como reforço na semana passada, ainda não foi inscrito.

Anselmi comentou sobre a expectativa para este desafio no Equador. O treinador já enfrentou o Barcelona quando era auxiliar-técnico do Independiente del Valle, tradicional clube equatoriano.

"Conheço o Barcelona e seus jogadores, que já enfrentei muitas vezes. É uma torcida que conheço e o treinador também. É um rival grande, um dos maiores do Equador. Tem bons jogadores, que sabem fazer a diferença. O jogo de ida é muito importante. Mas, desta vez, não tem altitude para nos atrapalhar, e será um jogo de igualdade de condições. Temos que buscar a vitória", disse Anselmi.

O Barcelona também entrou na competição na segunda fase e protagonizou um confronto dramático diante do Argentinos Juniors-ARG. Após perder por 1 a 0 em casa, o time equatoriano devolveu o placar na Argentina e avançou nos pênaltis: 5 a 4.

O técnico César Farías assumiu o cargo há uma semana, substituindo o espanhol Ismael Rescalvo, que estava no cargo desde junho do ano passado. O time vem de derrota por 2 a 1 para o Deportivo Cuenca no Campeonato Equatoriano.

O principal nome do grupo é o experiente centroavante argentino Darío Benedetto, que ganhou destaque na campanha do vice-campeonato da Libertadores do Boca Juniors em 2018. O goleiro Contreras e o lateral-direito Byron Castillo também são destaques e apostam numa vitória como mandante para ter vantagem na volta.

FICHA TÉCNICA

BARCELONA DE GUAYAQUIL X BOTAFOGO

BARCELONA - Contreras; Byron Castillo, Christian Baez, Vallecilla e Jonnathan Mina; Jhonny Quiñonez, Milton Céliz e João Rojas; Carabali, Benedetto e Álex Rangel. Técnico: Cesar Farias.

BOTAFOGO - Léo Linck; Ythallo, Bastos e Alexander Barboza; Vitinho, Newton, Danilo e Alex Telles; Jordan Barrera, Arthur Cabral e Álvaro Montoro. Técnico: Martín Anselmi.

ÁRBITRO - Wilmar Roldán (COL).

HORÁRIO - 21h30.

LOCAL - Estádio Monumental de Guayaquil, em Guayaquil, no Equador (EQU).