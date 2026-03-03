Filipe Luís é demitido pelo Flamengo após goleada sobre o Madureira e vaga na final do Carioca

O Flamengo anunciou a demissão do técnico Filipe Luís na madrugada desta terça-feira, 2. Até a última atualização desta matéria, o treinador não se pronunciou sobre a decisão do clube. Também deixam a comissão técnica o auxiliar Ivan Palanco e o preparador físico Diogo Linhares.

A demissão aconteceu logo após a goleada por 8 a 0 sobre o Madureira, em jogo que garantiu a equipe rubro-negra na final do Campeonato Carioca. Há menos de uma semana, a equipe rubro-negra perdeu a final da Recopa Sul-Americana para o Lanús, em pleno Maracanã. No início de fevereiro, o time foi derrotado pelo Corinthians, em Brasília, na decisão da Supercopa Rei.

"O Flamengo agradece ao ex-atleta e técnico por tudo o que foi conquistado e compartilhado nesta jornada. O clube deseja sucesso e muita sorte na continuidade de sua trajetória profissional", finaliza.

Filipe Luís teve cinco títulos com o Flamengo: Copa do Brasil (2024), Supercopa Rei (2025), Carioca (2025), Libertadores (2025), Brasileirão (2025). Ele ainda comandou a equipe até o vice-campeonato da Copa Intercontinental, contra o Paris Saint-Germain.

Ao todo, foram 101 jogos (63 vitórias, 23 empates e 15 derrotas). Após um 2025 de sucesso, o técnico teve uma extensa negociação com a diretoria rubro-negra até acertar a renovação.