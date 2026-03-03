Queda de Filipe Luís repercute mundo afora: 'Caiu apesar de 8 a 0 e uma taça a cada 14 jogos'

A inesperada demissão de Filipe Luís do comando técnico do Flamengo ganhou rapidamente as manchetes dos jornais internacionais horas depois do anúncio oficial feito pela diretoria do clube carioca na madrugada desta terça-feira. A queda, anunciada após a goleada de 8 a 0 sobre o Madureira, em jogo que garantiu os rubro-negro na final do Campeonato Carioca, foi assunto na Europa.

Na Espanha, País onde Filipe Luís se consolidou como jogador de primeira linha, o diário As saiu com a manchete "Filipe Luís, fulminado". O noticioso destacou que os resultados abaixo do esperado, e, principalmente a perda do título da Recopa para o Lanús, em pleno Maracanã, precipitaram a sua saída.

O The Sun, da Inglaterra, também dedicou parte do seu noticiário à demissão do treinador. O periódico citou em sua manchete que o "ex-astro do Chelsea, atônito, foi demitido imediatamente após a goleada de 8 a 0 em entrevista coletiva brutal de 30 segundos após coletiva de imprensa".

Em Portugal, o jornal A Bola noticiou a demissão de Filipe Luís e apontou um treinador português como o mais forte candidato para assumir o time principal do Flamengo. Leonardo Jardim, que trabalhou no Cruzeiro no ano passado, e deixou o clube mineiro por motivos pessoais, é apontado como seu provável sucessor.

O periódico informou ainda que Luiz Eduardo Baptista, o Bap, já teria manifestado interesse na vinda do treinador em meio ao cenário atribulado que tomou conta do Flamengo neste início de ano em função da perda dos títulos da Supercopa Rei e também da Recopa.